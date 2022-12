Lar Amigos de Jesus promove bazar solidário com artesanatos, decorações, bolsas e roupas

O Lar Amigos de Jesus, que acolhe crianças e adolescentes em tratamento contra câncer no Ceará, promove nesta semana um bazar solidário de natal com o objetivo de arrecadar fundos para a entidade. O evento ocorre nesta terça-feira (6) e na quarta-feira (7).

O momento beneficente também contará com apresentações musicais e outras artes. A arrecadação será realizada na sede da organização social, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Veja artigos que serão vendidos no bazar:

Artigos de pintura em tela, em tecido e vidro

Artefatos em papel

Velas

Decoração de natal

Bolsas

Anjos

Cama, mesa e banho

Arranjos de flores

Quadros

Camisetas

Guloseimas de chocolate

No local, mais de 150 crianças e adolescentes, bem como duas famílias, são assistidos pelo Lar. O bazar se faz necessário, de acordo com Irmã Conceição Dias, presidente da instituição, pois as despesas com o acolhimento são altas.

"[...] Muitas vezes, não temos como assumir sozinhos os custos. Quem puder comparecer ao bazar estará nos ajudando a manter a luta em prol do tratamento dessas crianças. Além disso, poderá conhecer de perto o trabalho que desempenhamos e todo o amor e carinho que damos a esses pequenos", pontua a irmã.

Serviço:

Bazar Beneficente do Lar Amigos de Jesus

Dias: 6 e 7 de dezembro

Horário: de 8 às 17 h

Local: Rua Ildefonso Albano, 3052

Contato: (85) 3226 3447