Projeto que incentiva a prática de atividade física chega ao Monte Castelo

Em busca de estimular a realização de atividades físicas ao ar livre na Capital, desde o último mês de novembro, o projeto Ser Saúde, realizado pelo Sistema Verdes Mares com apoio da Prefeitura de Fortaleza, desenvolve ações gratuitas em espaços abertos da cidade.

A próxima ação do projeto será na quinta-feira (8), no polo de lazer da Avenida Sargento Hermínio, das 17h às 20 horas. As atividades envolvem aulas de alongamento, treinamento funcional, técnicas de calistenia e aula de ritmos.

Werlen Sabóia, personal trainer que integra a equipe do Ser Saúde, destaca o papel do combate ao sedentarismo ao incluir atividades físicas no cotidiano. ’’Para quem não pode ou não quer gastar, temos uma excelente opção que são as praças públicas da cidade, agora equipadas com equipamentos que facilitam e trazem comodidade aos praticantes. Vale ressaltar que é sempre importante o auxílio de um profissional de Educação Física para evitar que uma utilização indevida traga malefícios”, destaca o profissional.

Benefícios

Ainda de acordo com o personal, a prática de atividade física traz diversos benefícios à saúde, como favorecer a normalização dos níveis de colesterol, triglicerídeos e glicemia; prevenir doenças cardiovasculares e mitigar a evolução da osteoporose. Além disso, também libera endorfinas e faz com que o indivíduo se sinta com mais energia para as atividades diárias e de trabalho, bem como melhora a qualidade do sono e o próprio humor.

’’Já são mais que comprovados os benefícios de se praticar exercícios físicos: eles melhoram nosso condicionamento, nossa circulação sanguínea, além de regular uma série de funções internas do nosso corpo. Fazê-los ao ar livre, além de fazer bem ao corpo, faz bem pra alma. As pessoas podem respirar um ar puro, aproveitar a vista e desfrutar da companhia dos amigos e vizinhos.

O profissional lembra também que um cuidado fundamental é realizar a atividade física com regularidade. “Há quem queira fazer atividade muito desgastante sem regularidade. Isso pode causar lesão em vez de trazer benefício”, alerta.

Serviço

Projeto Ser Saúde

Onde: Polo de Lazer da Avenida Sargento Hermínio – Monte Castelo

Quando: 8 de dezembro, de 17h às 20h

Ação aberta ao público