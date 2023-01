Procissões, romarias e missas: veja eventos religiosos em destaque neste início de ano no CE

De Norte ao Sul do Estado são incontáveis os eventos religiosos que ocorrem nos primeiros meses do ano. Sejam festas tradicionais, que reúnem uma porção de milhares de fiéis, como acontece nas romarias de Juazeiro do Norte, ou em procissões mais singelas, em cidades interioranas, mas cuja fé está igualmente presente.

Em comum entre estes eventos, está a relação estreita da religão com a população local. A antropóloga e professora da Universidade Regional do Cairir (Urca), Roberta Marinho, explica que a "religiosidade é marcante em nossa constituição como povo". Ainda conforme a especialista, as experiências religiosas se manifestam de diferentes formas.

"No Nordeste brasileiro, particularmente, devido à hegemonia demográfica e cultural do catolicismo, as vivências religiosas são muito presentes e não se restringem às práticas piedosas. Neste sentido, vale salientar o lugar privilegiado ocupado pelas festas religiosas, sobretudo as festas de padroeiro, que mobilizam especialmente as pequenas cidades do interior, e se destacam pela dimensão lúdica e festiva", detalha Marinho.

Para Jorge Luan Teixeira, também antropólogo e docente da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (Uva), as religiões buscam responder às perguntas mais sensíveis que afligem a vida humana dando, assim, um sentido e um significado a ela. "Fazendo isso, elas estabelecem um lugar de segurança física, emocional e espiritual para os seres humanos no universo, mas também em sua relação uns com aos outros, isto é, na sociedade".

Desta forma, Luan acrescenta que as festas religiosas tornam-se "parte dessa experiência humana, pois marcam a passagem do tempo, a mudança de status de uma pessoa, a sucessão de estações ou relembram eventos e personagens que são importantes para vida social".

Legenda: A Romaria de Nossa Senhora das Candeias, realizada até o dia 2 de fevereiro, tem estimativa de atrair 400 mil pessoas na cidade de Juazeiro do Norte Foto: Fabiane de Paula

Eventos no Ceará

O Diário do Nordeste listou as principais festas do Interior cearense que acontecem nos meses iniciais do ano. A primeira delas, acontece no Cariri cearense, no próximo dia 24 de janeiro. A Romaria de Nossa Senhora das Candeias, realizada até o dia 2 de fevereiro, tem estimativa de atrair 400 mil pessoas na cidade de Juazeiro do Norte.

O festejo atinge seu ápice no último dia, com a chamada procissão das luzes, onde romeiros e devotos saem em passeata pelas principais do Munícipio em posse de velas. O evento é considerado o mais bonito do calendário das romarias de Juazeiro.

Conforme Padre Cícero José, pároco/reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, a Romaria teve mentoria de Padre Cícero, religioso considerado Santo pelo romeiro.

Ele teria fomentado a realização de uma grande procissão de luzes, onde os romeiros e os próprios habitantes de Juazeiro saíam pelas ruas, conduzindo candeeiros e lamparinas, reverenciando a pessoa de Nossa Senhora que recebe o título de Nossa Senhora das Candeias.

“Tal festa encontra sua razão de ser exatamente por conta do contexto bíblico e litúrgico que é atribuído a este dia. Ao apresentar o menino Jesus no templo, conforme a tradição judaica, Nossa Senhora estaria apresentando a todo o mundo a luz dos povos que veio para tirar das trevas, libertando a todos do pecado e da maldade do mundo”, descreveu a Basílica.

Legenda: Entre os dias 20 a 24 de março Juazeiro do Norte celebra a Semana Padre Cícero Foto: Arquivo/SVM

Em março, a cidade de Juazeiro volta a receber um grande número de devotos na celebração da Semana Padre Cícero (20 a 24 de março). A data celebra o aniversário natalício do Padre que fundou a cidade de Juazeiro do Norte, em 1858. São mais de 100 mil pessoas.

Também em março, porém no dia 19, a cidade de Missão Velha, no Sul do Estado, celebra seu padroeiro, São José, um dos santos mais populares da Igreja Católica, tendo sido proclamado “protetor da Igreja Católica romana”.

Por seu ofício, é “Padroeiro dos Trabalhadores”. E, pela fidelidade à esposa, é “Padroeiro das Famílias”, sendo também padroeiro de muitas igrejas e lugares do mundo.

As festividades, em Missão Velha, costumam reunir mais de 5 mil pessoas, conforme estimativa da Prefeitura. A programação conta com missas, novenas, noitários, apresentações culturais e artísticas.

Legenda: Cerca de 200 carregadores participam do cortejo do tronco Foto: Arquivo/SVM

Patrimônio Cultural Brasileiro

Ainda no Sul do Estado, outra festa de tradição secular atrai milhares de pessoas anualmente. O Pau da Bandeira de Santo Antônio, na cidade de Barbalha, foi reconhecido, em 2015, como Patrimônio Cultural Brasileiro, pelo Iphan.

A festa é realizada sempre no domingo mais próximo ao dia 31 de maio, data em que se celebra Santo Antônio de Pádua. O ápice da celebração é o cortejo do pau, onde um mastro é arrastado pelas ruas centrais da cidade até seu hasteamento, na Igreja da Matriz. O evento reúne mais de 200 mil pessoas.

Jorge Luan Teixeira Antropólogo As festas religiosas são experiências periódicas e necessárias de relação da humanidade com o sagrado. Para além disso, essas festas normalmente brincam com o componente “profano”. Em muitos municípios do interior cearense, é comum que os festejos religiosos da(o) padroeira(o) sejam sucedidos por festas “profanas” de forró que atraem parte significativa da populaçao desse e de outros municípios, o que acaba movimentando o comércio local.

O protagonismo do evento fica por conta dos Carregadores do Pau, grupo formado por representantes das classes populares de Barbalha responsáveis pela escolha e corte do tronco que será transformado no mastro.

Legenda: O Pau da Bandeira de Santo Antônio, na cidade de Barbalha, foi reconhecido, em 2015, como Patrimônio Cultural Brasileiro, pelo Iphan Foto: Arquivo/SVM

No dia da festa, eles percorrem quase 10 quilômetros entre o local de preparação do mastro e a Praça da Matriz de Santo Antônio, no centro de Barbalha.

Cidades celebram Senhora Sant'Ana

Com concentração menor de público, mas igualmente importante para os devotos, ao menos 11 cidades cearenses celebram, em 26 de julho, Senhora Sant'Ana: Iguatu, Tianguá, Independência, Jati, Santana do Cariri, Santana do Acaraú, Mocambo, Jaguaruana, Eusébio, Paramoti e Varjota.

Legenda: Anualmente, cerca de 10 mil pessoas participam dos festejos em Iguatu, cidade-polo da região Centro-Sul do Estado. Foto: Divulgação

No município de Iguatu, por exemplo, a celebração é feita em forma de novenário. Anualmente, cerca de 10 mil pessoas participam dos festejos. Iguatu é a cidade-polo da região Centro-Sul do Estado.

Conforme a tradição católica, Senhora Sant'Ana exerceu o papel de mãe educadora na fé de Maria. Obteve uma gestação já em idade bastante avançada. Mas, não há, na realidade, referência na Bíblia sobre Ana.

Rota religiosa

As festividades religiosas realizadas em diversas cidades cearenses têm sua relevância destacada na criação da Rota do Turismo Religioso no Estado. Instituída no ano passado, a lei contempla pontos turísticos em municípios como de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Canindé, Nova Olinda, entre outros.

Fazem parte dessa rota turística os seguintes atrativos :

Estátua do Padre Cícero e as romarias (Juazeiro do Norte);

Estátua de Nossa Senhora de Fátima (Crato);

Estátua de Santo António e Festa do Pau da Bandeira (Barbalha);

Concentração da peregrinação para a Romaria da Menina Benigna até o município de Santana do Cariri (Nova Olinda);

Igreja Matriz de Santana do Cariri e Complexo Turístico da Estátua da Menina Benigna (Santana do Cariri);

Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário (Russas);

Santuário Mariano de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão (Quixadá);

Estátua de São Francisco das Chagas (Canindé);

Alto de Santa Rita e Igreja Matriz da Imaculada Conceição (Redenção);

Mosteiro dos Jesuítas (Baturité),

Santuário de Fátima, Seminário da Prainha e Catedral da Sé (Fortaleza).