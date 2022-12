Processo de beatificação de Padre Cícero começa nesta quarta-feira (30)

O processo de beatificação do Padre Cícero começa oficialmente nesta quarta-feira (30). Uma missa será celebrada, a partir das 18 horas, na basílica de Juazeiro do Norte, no Cariri. E às 19 horas vai ser realizada a Sessão de Abertura da Causa de Beatificação e Canonização do Padre Cícero Romão.

A missa será presidida pelo bispo da Diocese de Crato, Dom Magnus Henrique Lopes.

Na Sessão de Abertura, o bispo instituirá formalmente a fase diocesana do processo, com apresentação dos membros do tribunal constituído para acompanhamento desta etapa, as comissões que vão atuar para a reunião de documentos e testemunhos da vida e virtudes heroicas do Padre Cícero.

Em agosto deste ano, o Papa Francisco autorizou o começo dos ritos para a beatificação.

"Acompanhado com todo esse material sobre a vida doada do padre Cícero, as suas virtudes, onde ele procurou seguir o Evangelho, recolhendo esse material e também um milagre, uma graça alcançada, comprovado cientificamente para que, apresentando ao Vaticano e num futuro não muito distante esperamos que o padre Cícero sela levado a honra dos altares", disse o reitor da Basílica de Nossa Senhora das Dores, padre Cícero José, em entrevista à TV Verdes Mares.

O pároco explicou, ainda, que o processo de Beatificação e Canonização é dividido em duas etapas. "Nesse primeiro passo ele é reconhecido como beato, pois viveu o Evangelho a partir das virtudes de uma vida doada a exemplo de Jesus Cristo, e depois a Canonização, que é o período que nós chamamos o santo, aquele homem que viveu na terra a configuração da vida segundo o Evangelho", concluiu.

Entenda o processo de beatificação

A autorização, ou reconhecimento, se dá quando há um milagre atribuído ao religioso ou ele morreu na condição de mártir, como foi o caso de Benigna, morta aos 13 anos a golpes de faca ao resistir a uma tentativa de estupro - fato que a colocou como “Heroína da Castidade”.

Normalmente, com a abertura do procedimento, o postulante se torna um “Servo de Deus”. Se ele apresentar as virtudes necessárias, é proclamado “venerável”.

Caso se prove um milagre por sua graça, é beatificado. Só depois acontece a canonização com a comprovação de um segundo milagre.

Formação de Padre Cícero

Cícero Romão Batista nasceu 24 de março de 1844, no Crato, no Interior do Ceará. Não era de família “abastada”, como define o mestre em Teologia e diretor acadêmico da Faculdade Católica de Fortaleza, padre Thiago Oliveira Gomes.

Desde criança, Cícero, filho de um comerciante e de uma dona de casa muito religiosa, tem a vida marcada pela crença. Já aos 12 anos fizera um voto de castidade por influência da trajetória de São Francisco de Assis.

Em 1865, vai estudar em Fortaleza. Foi um dos 60 alunos da segunda turma do Seminário da Prainha, onde estudou por cinco anos os cursos de filosofia e teologia. De acordo com registros históricos, foi um estudante de destaque.

Legenda: Em Juazeiro do Norte, estátua do 'Padim' é um ponto turístico recebe. O local recebe, em média, 2,5 milhões de visitantes por ano Foto: Kid Jr / SVM

“Naquela época, os alunos tinham 30 dias de férias e moravam os outros 11 meses no seminário. Por isso, as famílias pagavam para que os seminaristas pudessem estudar. Mas Padre Cícero não vinha de família muito abastada e, para complementar a renda, dava aula de reforço de latim no seminário maior”, conta o padre Thiago Oliveira

Cinco anos depois, foi ordenado padre, em 30 de novembro de 1870, na Catedral velha de Fortaleza, pelo primeiro Bispo da Diocese do Ceará, Dom Luís Antônio dos Santos.

Curiosidades sobre Padre Cícero:

Em 1º de março de 1889, ao dar a comunhão à beata Maria de Araújo, a hóstia teria se transformado em sangue, popularizando a fama de santo do Padre Cícero;

Em março de 1926, Lampião visitou Juazeiro do Norte, e Padre Cícero tenta convencê-lo a se arrepender pelos crimes.