Prefeitura de Quixadá faz vistorias após forte chuva que danificou casas e prédios públicos

A Prefeitura de Quixadá realiza um trabalho de vistoria, nesta sexta-feira (3), na manhã seguinte à forte chuva com rajadas de vento que atingiu a Cidade. O fenômeno foi responsável por danificar casas e prédios públicos, assim como derrubar postes e árvores.

Ainda na noite da quinta-feira, uma força-tarefa de quase 100 homens foi montada para atuar em diversos pontos do Município, visando amenizar os estragos causados pela chuva.

Equipes da Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania, Corpo de Bombeiros e a empresa Enel realizaram desobstrução das vias, reparos na rede elétricas e o isolamento das áreas que tiveram comprometimento e que podem oferecer algum risco.

Segundo o prefeito Ricardo Silveira, nenhuma morte foi registrada. "Hoje cedo já retomamos nossas ações. Estamos vistoriando alguns postes que caíram, que tiveram iluminação interrompida. Junto com a Enel e nossa equipe de iluminação estamos tentando o mais rápido possível voltar a normalidade em nossa cidade", disse Ricardo Silveira, em entrevista ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares.

De acordo com a Prefeitura, também foi assinado um decreto suspendendo, por questões de segurança, as atividades nos prédios que tiveram estrutura comprometida.

Telefone para assistência

Em relação aos imóveis residenciais, o prefeito explica que equipes seguem em campo para identificar problemas nas áreas mais vulneráveis. "Não foi preciso ainda instalar um local de abrigo para essas famílias, mas estamos visitando essas moradias", destacou.

Ainda conforme o prefeito, famílias que eventualmente precisem de apoio devido aos estragos, e que ainda não tenham recebido visita das equipes, podem entrar em contato com a prefeitura pelo número (88) 99291-8927.

Ventania atingiu a Cidade; assista:

A forte chuva com rajadas de vento atingiu Quixadá no início da noite da quinta-feira. Vídeos mostram que a ventania arrastou objetos e derrubou estruturas em diversos pontos da cidade.

Conforme uma funcionária de um estabelecimento comercial no Centro, "todos ficaram muito preocupados" e ainda seguem, pois há ruas com muita água, árvores e postes no chão. Veículos também foram atingidos.

Segundo a moradora de Quixadá, que teve a moto atingida por uma telha que caiu com o vento, outros restaurantes da região tiveram cadeiras derrubadas. Ela relata ainda que o teto de uma academia teria caído no bairro Campo Novo.

Rede elétrica prejudicada

De acordo com a Enel Distribuição Ceará, as fortes chuvas causaram "ventos e descargas atmosféricas" e incorreram em danos à rede elétrica. Objetos arremessados afetaram o fornecimento de energia.

"A distribuidora comunica que já reforçou o número de técnicos atuando na região para dar mais agilidade aos trabalhos", disse, em nota.

Previsão do tempo

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) explicou que se formou um núcleo de áreas de instabilidade sobre Quixadá. Tubos de nuvens frias provocaram a precipitação intensa no município.

Nas últimas 24 horas, entre as 7h da manhã da quinta-feira e as 7h da manhã desta sexta-feira, o Município acumulou 25 mm de chuva, conforme balanço diário da Funceme.

A previsão do tempo nesta sexta-feiraindica céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no Cariri.