Chuva forte com vento causa transtornos em Quixadá na noite desta quinta-feira (2); veja vídeos

O início da noite desta quinta-feira (2) em Quixadá, no Sertão Central do Ceará, foi de forte chuva com rajadas de vento. Vídeos mostram que a ventania arrastou objetos e derrubou estruturas em diversos pontos da cidade.

Conforme uma funcionária de um estabelecimento comercial no Centro, "todos ficaram muito preocupados" e ainda seguem, pois há ruas com muita água, árvores e postes no chão. Veículos também foram atingidos.

Ventania atingiu a cidade; assista:

Segundo a moradora de Quixadá, que teve a moto atingida por uma telha que caiu com o vento, outros restaurantes da região tiveram cadeiras derrubadas. Ela relata ainda que o teto de uma academia teria caído no bairro Campo Novo.

Rede elétrica prejudicada

De acordo com a Enel Distribuição Ceará, as fortes chuvas causaram "ventos e descargas atmosféricas" e incorreram em danos à rede elétrica. Objetos arremessados afetaram o fornecimento de energia.

"A distribuidora comunica que já reforçou o número de técnicos atuando na região para dar mais agilidade aos trabalhos. A empresa esclarece ainda que equipes da companhia já inspecionam os locais afetados e seguem trabalhando para normalizar o fornecimento o quanto antes", diz nota da Enel.

Previsão do tempo

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) explicou que formou-se um núcleo de áreas de instabilidade sobre Quixadá. Tubos de nuvens frias provocaram a precipitação intensa no município.

Ainda não há dados sobre a chuva nesta noite, pois a Funceme só realiza atualização no dia de seguinte.

A previsão do tempo para esta quinta no Ceará indicava possibilidade de chuva, ainda que baixa. Para esta sexta-feira (3), o indicativo é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva pela madrugada e manhã.

Nos demais períodos, céu variando de poucas nuvens a sem nuvens.