Chuvas em Fortaleza e em mais 114 cidades superam média de janeiro; veja lista

O mês de janeiro, que marca o fim da pré-estação invernosa no Ceará, terminou com chuvas 15,8% acima da média normal para o período, de acordo com dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Ao todo, 115 das 184 cidades do Estado - incluindo a capital Fortaleza - também superaram as médias.

Conforme as medições históricas, costuma chover 98.7 milímetros em janeiro, mas o primeiro mês deste ano marcou 114.3 milímetros. Os dados foram colhidos pelo Diário do Nordeste às 13h dessa terça-feira (1º).

O maior desvio positivo foi de quase 150%, registrado em Nova Olinda, no Cariri, onde choveu 342 mm - o normal é de 137.1. Em seguida, veio Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, com 256 mm, quando o normal é de 110 mm.

A Capital cearense ficou em terceiro, com 124% de positividade: eram esperados 117 mm, mas choveram 262 mm.

A cidade de Granjeiro, também no Cariri, teve o maior volume acumulado no mês, com 351 mm. O valor é 118% maior que a média normal de 160.8 mm.

Cenário negativo

Por outro lado, as demais 69 cidades tiveram resultado abaixo do normal, embora 12 tenham ficado apenas 10% aquém do esperado.

Além de Choró, onde não houve registros oficiais de chuva, a pior situação ocorreu em Croatá, na serra da Ibiapaba. Onde normalmente chovem 154 mm, caiu apenas 33.5 mm, um desvio negativo de 78,3%.

Prognóstico favorável

O Ceará tem maior probabilidade de chuvas acima da média no trimestre de fevereiro a abril de 2023, de acordo com prognóstico climático da Funceme divulgado no último dia 20 de janeiro.

Há 50% de chances de precipitações acima da normalidade, 40% em torno dela e 10% abaixo. O prognóstico também indica “alta variabilidade espacial e temporal na distribuição das chuvas no Estado”.

Para a próxima quinta (2) e sexta-feira (3), a Fundação explica que “está mantida a condição de chuva em todo o estado do CE, principalmente sobre a faixa litorânea, noroeste e pontos do sul, onde as chuvas devem ser mais fortes em comparação com as demais áreas”.

Prejuízos em Icó

Imagine descer da cama e molhar os pés no chão que deveria estar seco. A cena se repetiu durante a madrugada para dezenas de famílias de Icó, no Centro-Sul do Ceará, que recebeu a maior chuva do Estado entre segunda (31) e terça-feira (1º), primeiro dia oficial da quadra chuvosa.

De acordo com a Funceme, choveu 143 milímetros na cidade, o maior volume desde 27 de dezembro de 2021, quando choveu 100 milímetros, e 3º maior de 2023 no Estado.

Foi o suficiente para inundar ruas, invadir residências e transbordar o principal canal que corta o município.

Norma Viana acordou por volta de 1h da manhã com a ligação do filho Ruan, em viagem a Juazeiro. Recém-mudados para um sobrado, eles não sabiam como a residência iria reagir a uma forte chuva como a que caiu.

“Aqui tinha goteira e me deixou muito preocupada. Quando abri a porta, a água já tava no meio da casa. A calçada também tava alagada”, afirma.

A dona de casa só foi dormir novamente por volta de 4h, depois de reorganizar móveis e eletrodomésticos. “Fiquei nervosa e não consegui limpar foi nada. Mas, graças a Deus, estamos bem e não tivemos prejuízo”, conta ela.

O secretário municipal de Infraestrutura, João Marcos, explica que Icó é uma cidade plana e “tem problema grande de escoamento”. “Numa chuva torrencial dessa, a água não tem como escoar, mas estamos fazendo estudos para melhorar o sistema de drenagem”, informou em entrevista à Rádio Verdes Mares.

Veja as cidades com chuvas positivas em janeiro (em mm)

Abaiara 187

Acarape 157

Acopiara 158.6

Aiuaba 157.8

Altaneira 265.9

Amontada 143.4

Apuiarés 79.1

Aquiraz 183.7

Aracoiaba 122

Ararendá 96.1

Araripe 158.2

Aratuba 176.2

Arneiroz 131.2

Assaré 122.4

Aurora 208.9

Baixio 133

Barreira 120.4

Barroquinha 151.9

Baturité 166.2

Beberibe 98.7

Bela Cruz 112.8

Boa Viagem 127.1

Brejo Santo 136.3

Campos Sales 106.3

Canindé 119.3

Capistrano 108

Caridade 113.6

Caririaçu 302

Cariús 233.4

Cascavel 101.1

Catarina 146

Caucaia 195.7

Cedro 236

Chaval 195.5

Crato 261.2

Deputado Irapuan Pinheiro 130

Ereré 104.8

Eusébio 256

Farias Brito 176.8

Forquilha 131.9

Fortaleza 262.4

Fortim 165

Granja 212.6

Granjeiro 351.2

Guaiúba 132

Guaramiranga 203

Horizonte 117.1

Ibaretama 159.3

Icapuí 147.8

Icó 172.3

Iguatu 173.4

Independência 88

Ipaumirim 161.6

Irauçuba 116.8

Itaiçaba 73.3

Itaitinga 154

Itapajé 103.1

Itapipoca 128.1

Itapiúna 105.9

Itarema 121

Itatira 69.4

Jaguaribara 83.9

Juazeiro do Norte 218.6

Jucás 209.1

Lavras da Mangabeira 198

Madalena 74.2

Maracanaú 166.2

Maranguape 189.3

Marco 114.5

Martinópole 176.3

Milagres 147.8

Milhã 138.4

Missão Velha 221.9

Mombaça 96.4

Monsenhor Tabosa 104.2

Morrinhos 109

Mulungu 175.8

Nova Olinda 342

Orós 121.7

Pacajus 102.3

Pacatuba 178.2

Pacoti 246.7

Palhano 87

Palmácia 202.6

Paracuru 117.1

Paraipaba 118.4

Parambu 141.1

Pedra Branca 83.4

Pereiro 117.1

Pindoretama 139

Piquet Carneiro 125.1

Porteiras 135

Potengi 126.7

Quixelô 192.6

Quixeramobim 78.7

Quixeré 84.5

Redenção 197.1

Russas 78.3

Saboeiro 158.4

Santana do Acaraú 155.5

Santana do Cariri 211.7

São Gonçalo do Amarante 115.5

Senador Sá 135.5

Solonópole 94.3

Tamboril 104.6

Tarrafas 131

Tauá 111.7

Tejuçuoca 99.5

Tianguá 144.8

Tururu 117.8

Ubajara 180.5

Uruburetama 150.5

Uruoca 145.9

Várzea Alegre 313.6

Viçosa do Ceará 156.3

