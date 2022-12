Prefeitura de Fortaleza inicia cadastro de ambulantes para atuação no Réveillon de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza começa, nesta quarta-feira (7), as inscrições para ambulantes interessados em trabalhar durante as festas de Réveillon na capital cearense. O evento acontecerá nos dias 30 e 31 de dezembro, no Aterro da Praia de Iracema, a partir das 14h.

Os trabalhadores deverão realizar o cadastro presencialmente na sede da Regional 2 (rua Tavares Coutinho, número 2225, no bairro Varjota). As inscrições serão feitas nesta quarta, amanhã (8) e dia 12 de dezembro, das 8h às 16h30. Na sexta-feira (9), o atendimento será das 8h às 11h.

Cadastro

Para efetuar o cadastro, é necessário que o ambulante apresente documento de identidade, CPF e comprovante de endereço atual. Além disso, os interessados terão que informar em qual segmento atuarão durante a festividade, podendo ser: alimentação, bebidas ou venda de artigos.

Os vendedores ainda deverão optar entre a atuação em barracas fixas ou itinerantes. Ao todo, serão disponibilizadas 499 vagas, com direito a até três ajudantes cada.

Caso a procura ultrapasse a quantidade disponível, um sorteio será realizado para distribuir as vagas.

Terminada a etapa de cadastramento, os ambulantes serão preparados para ajustar suas atividades a um evento do tamanho do Réveillon de Fortaleza, que deverá receber milhares de pessoas.

É importante ressaltar que não será permitida a venda de produtos inflamáveis ou a manipulação de carvão para assar alimentos.

Atuação durante as festas

De acordo com informações da Prefeitura, os ambulantes poderão circular entre as ruas João Cordeiro e Rui Barbosa, no espaço que compreende o Aterro da Praia de Iracema, e deverão comercializar os produtos informados no ato do cadastro.

Festas de Réveillon em Fortaleza

Prometendo ser uma das maiores festas de rua que a capital cearense já viu, o Réveillon 2023 reunirá 15 atrações durante os dois dias de festa. Entre os nomes mais aguardados, estão Alok, Daniela Mercury, Luisa Sonza, Alcione, Luan Santana e Xand Avião.

Serviço

Cadastro de vendedores ambulantes para o Réveillon de Fortaleza

Período: 7, 8, 9 e 12 de dezembro

Horário: 8h às 16h30 nos dias 7, 8 e 12, e das 8h às 11h no dia 9

Local: Secretaria Executiva Regional 2 (rua Tavares Coutinho, número 2225, no bairro Varjota).