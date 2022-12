Ingressos para festas privadas de Réveillon chegam a R$ 2,5 mil em Fortaleza

Em meio ao aumento no número de casos e avanço das variantes de Covid-19, sugerindo uma quinta onda da pandemia, Fortaleza se divide entre a ausência de algumas das tradicionais festas privadas de réveillon e eventos em restaurantes e barracas de praia com primeiros lotes já esgotados. Conforme pesquisa feita pela reportagem em 30/11 e 1º/12, os preços variam entre R$ 385 e R$ 2,5 mil por pessoa.

O ingresso mais barato se refere ao réveillon do Tempero do Mar. Em um site de ingressos, a festa é anunciada como open bar e open food (bebidas e comidas liberadas). O evento começa às 22h e vai até as 5h, com bebida até esse horário e comida até 1h da manhã. As atrações incluem Superbanda, Piracema, DJ BDR e TL Sax Live.

Além do ingresso individual por R$ 385, a festa também disponibiliza a opção de lounge, vendido para 5 pessoas (R$ 2,5 mil mais R$ 280 de taxa). Havia ainda a possibilidade de lounge para 8 pessoas, por R$ 2,8 mil mais R$ 448 de taxa, mas para esse caso as vendas já foram encerradas.

Outra opção para quem quer curtir o réveillon em uma festa privada é o Floresta. Os ingressos individuais custam R$ 475 (até o dia 20 de dezembro). As mesas para quatro pessoas - que incluem um espumante - custam R$ 1,9 mil também até o dia 20 de dezembro, data de encerramento do quarto lote.

A festa é open bar para quem compra ingresso individual e para as mesas. O restaurante também anunciou que haverá buffet, sushi e petiscos. Entre as atrações musicais está a banda Os Alfazemas.

Outras opções

Uma das festas privadas mais tradicionais de Fortaleza, o réveillon do Marina Park já está a venda com ingressos de R$ 700 (lounge) a R$ 2,5 mil (individual em mesa). As mesas terão serviço de comida e bebida no sistema all inclusive e as atrações incluem cantores como Gusttavo Lima e Jonas Esticado.

Em suas páginas no Instagram, restaurantes e outros estabelecimentos também anunciaram suas programações de réveillon. Exemplo disso é o Ideal Clube, que terá Os Transacionais e Carlinhos Palhano.

Os ingressos variam entre R$ 500 e R$ 5 mil para sócios, e R$ 700 e R$ 7 mil para não sócios. Os valores mínimos correspondem aos ingressos unitários e os valores máximos são para mesas de 10 lugares.

Nas mesas de 8 e 10 lugares (há ainda uma opção intermediária de mesa para 4 pessoas), os consumidores terão direito a duas garrafas de espumante, dois litros de whisky, buffet completo, água e refrigerante.

O Hard Rock terá as atrações musicais The Mystic Soul Project e Killer Queen, e menu a la carte, que inclui aperitivos, entrada, prato principal, sobremesa e bebidas. O ingresso custa R$ 595 por pessoa.

GolfVille e Colosso

Entre as festas que ocorriam tradicionalmente em outros anos - e ficaram conhecidas pelo peso das atrações, de bandas de forró a grandes nomes da música sertaneja e DJs -, mas este ano não acontecerão, está o réveillon do GolfVille, confirmou a assessoria de imprensa.

Na festa de 2022, o réveillon do GolfVille contou com atrações nacionais, a exemplo do grupo de pagode Menos é Mais e do cantor Xand Avião.

Após especulações de que o tradicional réveillon do Colosso também não seria realizado, a assessoria de imprensa também confirmou que a casa de eventos e restaurante também não está se organizando para a celebração da passagem de ano. Em uma rede social chamada “Réveillon Colosso” - cuja última publicação é de dezembro de 2021 -, usuários lamentam e cobram a realização da festa.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil