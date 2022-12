Consumo de energia e vendas do comércio: qual o impacto da Copa do Mundo na economia?

A Copa do Mundo 2022 tem alterado a rotina de trabalho da maioria das atividades econômicas, especialmente em dias de jogos do Brasil, quando os funcionários são dispensados pouco antes da partida ou fazem pausas durante os jogos. Para além de interferências na jornada de trabalho, o Mundial influencia em outras dinâmicas da economia. Confira algumas:

Alimentação e bebidas

Um dos impactos positivos mais visíveis é na venda de alimentos e bebidas. O incremento é observado tanto no varejo, para quem costuma receber pessoas em casa para assistir aos jogos, quando no atacado, para quem prefere acompanhar as partidas em bares e restaurantes.

O presidente do Sindicato das Indústrias da Alimentação e Rações Balanceadas do Estado do Ceará (SindiAlimentos), Isaac Bley, aponta que o setor preparou-se para a alta da demanda com antecedência e que a expectativa tem sido boa, uma vez que, além da Copa, também aproxima-se as festas de fim de ano e a alta estação.

O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará, Taiene Righetto, revela que a movimentação nos estabelecimentos do Estado está cerca de 30% maior durante os jogos da seleção brasileira em comparação a dias e horários iguais.

No dia seguinte às partidas do Brasil, ele indica que tem havido uma tendência de queda no fluxo, dinâmica que é considerada normal por Righetto. "As pessoas querem assistir aos jogos fora, até por ser a primeira pós-pandemia, que as pessoas passaram muito tempo em casa. Então, as pessoas tem dado prioridade aos jogos do Brasil e no dia seguinte, elas descansam", explica.

Nos demais dias, o presidente da Abrasel aponta que a movimentação tem ficado na média já observada antes do início da Copa. Na média, no entanto, é de incremento.

Taiene Righetto Presidente da Abrasel no Ceará Nós inclusive antecipamos algumas contratações temporárias de fim de ano por conta da Copa, para atender essa alta na demanda e já chegar ao fim de ano com a mão de obra mais treinada. Ainda devemos realizar uma nova rodada de contratações, que deve somar 15 mil vagas temporárias criadas no Estado"

Comércio

O comércio em geral não tem sentido tanta influência do campeonato. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado do Ceará (FCDL), Freitas Cordeiro, pontua que alguns segmentos específicos do varejo estão sendo impulsionados, como o de alimentação fora do lar e de decoração. Estes, no entanto, não possuem peso para alterar a média do desempenho do comércio.

Por outro lado, o impacto negativo do fechamento das lojas durante os jogos da seleção brasileira está sendo amenizado por estratégia dos lojistas, que estão reabrindo os estabelecimentos após o apito final. Outro fator positivo é o fato de a Copa estar sendo realizada no fim do ano, próximo à Black Friday e às festas de Natal, períodos que costumam ser mais propícios às compras.

Consumo de energia

Um dos indicadores levados em consideração para medir o desempenho da atividade econômica é o consumo de energia elétrica. O diretor técnicos do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia-CE), Daniel Queiroz, revela que há um aumento do consumo nas residências, já que mais televisões e aparelhos eletrônicos ficam ligados durante os jogos.

"Aquele cliente que se preparou e se tornou produtor de energia, não vai sentir diferença na conta de energia depois da Copa. Já aquele que não se preparou, vai sentir impacto", alerta.

Já no comércio e nas indústrias, por exemplo, é verificado uma queda nesse consumo, uma vez que há pausas no expediente durante as partidas da seleção brasileira, quando possível. No entanto, a jornada de trabalho costuma retomar imediatamente depois do apito final, o que acaba não gerando impacto significativo no todo.

Mercado financeiro

Outra instância da economia que acaba influenciado de alguma forma pelo Mundial é o mercado financeiro. O conselheiro do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Ricardo Coimbra, revela que uma parcela dos investidores que operam home broker tem sua atenção desviada por conta dos jogos, de forma que a movimentação do pregão diminui.

Com uma negociação menor, o economista pontua que algumas ações ficam mais suscetíveis a volatilidades ou efeitos manada.

"Você deve ter uma média de 20% a 30% menos de movimentação na bolsa quando tem jogo daquele país. Por exemplo, na B3 quando tem jogo da seleção brasileira. Essa menor negociação, no entanto, não gera obrigatoriamente maior volatilidade, depende da percepção dos investidores", explica Coimbra.

