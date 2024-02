Prédio dos Correios na Praia de Iracema será transferido para a UFC e vai compor o Campus Iracema

O prédio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) localizado na Rua dos Tabajaras, na Praia de Iracema, em Fortaleza, vai compor o Campus Iracema da Universidade Federal do Ceará (UFC). Nesta sexta-feira (2), segundo a UFC, as instituições e o Governo do Estado do Ceará vão assinar o protocolo de intenções para transferência de titularidade de imóvel. Atualmente, o edifício abriga a sede do Centro de Encomendas e Entregas (CEE) dos Correios.

A solenidade será realizada no Palácio da Abolição, às 15h. Lideranças da Vila dos Almirantes e do Poço da Draga, comunidades localizadas no entorno do imóvel, estarão presentes no evento público.

O protocolo de intenções estabelece a cooperação mútua entre a Universidade e os Correios para que os estudos de viabilidade técnica para transferência do espaço sejam iniciados. Além disso, o documento também prevê cooperação com o Governo do Estado para a construção de um novo Centro de Distribuição para a ECT. O espaço onde o equipamento funcionará será indicado posteriormente. O acordo tem anuência da Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

Após a realização dos procedimentos necessários, a transferência definitiva da propriedade dos Correios para a UFC será efetivada com a assinatura de um termo próprio.

O CAMPUS IRACEMA

Em 29 de dezembro de 2023, a Universidade Federal do Ceará assinou protocolos de intenções com a Secretaria de Patrimônio da União e com o Governo do Estado para dar início ao processo de instalação do Campus Iracema. O acordo com a SPU prevê a cessão do terreno do Acquario Ceará e a cooperação com o governo estadual deu início à doação das benfeitorias realizadas no local.

Além do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), o campus também contará com o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN), equipamento que terá o objetivo de promover exibições permanentes e periódicas, virtuais e interativas, sobre ecossistemas cearenses.

Entre as atividades que vão ocorrer no CTCN estão: visualizações de ecossistemas marinhos atuais, simulações de ecossistemas extintos, exposições de fósseis do acervo da UFC, descobertas arqueológicas e apresentações sobre astronomia. Ainda há previsão de o Centro receber uma sala de cinema e um anfiteatro para palestras e cursos.