Prazo para pedir reaplicação do Enem 2025 começa hoje (17)

Saiba como solicitar e quem tem direito a nova aplicação do Exame.

Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Ceará
Aplicativo do ENEM na tela do smartphone em cima de um calendário, sobre uma prova azul do enem.
Legenda: É importante que quem faltou a um dos dias de prova sem justificativa não pode solicitar a reaplicação.
Foto: Estúdio de estoque Blossom/Shuttertsock.

Participantes que não puderam comparecer a um dos dois dias de provas, devido a problemas logísticos ou de doença, podem solicitar, a partir desta segunda-feira (17), a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. 

É possível realizar o pedido até as 12h (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (21) pelo Portal do Participante, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  

O Enem 2025 foi realizado nos últimos dois domingos, dias 9 e 16 de novembro. Quem faltou a uma dessas datas sem justificativa não pode solicitar a reaplicação.

As provas extras serão realizadas em 16 e 17 de dezembro. Os interessados, se tiverem o pedido aprovado, participarão de somente um desses dias. 

Quem tem direito? 

  • Candidatos que tiveram problemas de infraestrutura e de logística — quem tiver sido afetado por desastres naturais, comprometimento da infraestrutura, erro de aplicação ou falta de energia elétrica no local de prova, como ocorrido em uma escola de Maracanaú (CE) nesse domingo (16), pode solicitar a reaplicação.
  • Motivos de saúde — quem faltou devido a sintomas de alguma das doenças infectocontagiosas (detalhadas abaixo) no dia da prova ou na semana em que a avaliação foi aplicada também poderá fazer o Enem em dezembro.

Quais doenças dão direito à reaplicação?

Segundo o edital, são enfermidades previstas: 

  • Covid-19; 
  • tuberculose; 
  • coqueluche; 
  • difteria; 
  • doença invasiva por Haemophilus influenzae
  • doença meningocócica e outras meningites;
  • varíola;
  • Influenza humana A e B;
  • poliomielite por poliovírus selvagem;
  • sarampo;
  • rubéola;
  • varicela (catapora).

E atenção: o candidato que alegou indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação do Enem 2025 e não concluiu as provas ou precisou ausentar-se do local não pode solicitar a reaplicação.

Como solicitar a reaplicação do Enem 2025

Caso se encaixe nos requisitos, o estudante pode pedir para realizar uma das provas extras em dezembro. 

A solicitação é realizada exclusivamente pelo Portal do Participante, entre esta segunda-feira e o meio-dia da próxima sexta-feira. 

Segundo o Inep, nos casos de doenças infectocontagiosas, os pedidos de reaplicação devem ser acompanhados por documentos comprobatórios, que serão analisados individualmente. 

Já no que se refere a problemas logísticos, o Instituto avaliará as solicitações, conforme as intercorrências registradas.

Reaplicação em municípios do Pará

Devido à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), as cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba realizam o Enem 2025 em dias diferentes dos demais locais do Brasil: em 30 de novembro e 7 de dezembro. 

Os participantes desses municípios poderão realizar a solicitação de reaplicação entre 8 de dezembro até as 12h (horário de Brasília) de 12 de dezembro. As solicitações também serão analisadas, individualmente, pelo Inep.

