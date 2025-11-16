Enem 2025 destaca lagarto raro ligado ao desenvolvimento do Ozempic

O segundo dia do Enem 2025, neste domingo (16), trouxe uma surpresa para muitos estudantes: uma questão dedicada ao monstro-de-gila, ou Heloderma suspectum, lagarto conhecido pela digestão extremamente lenta e pelo veneno que inspirou a produção do medicamento Ozempic, usado no tratamento de diabetes tipo 2 e amplamente associado à perda de peso nos últimos anos.

A pergunta do exame utilizava um texto explicando a origem do animal e a composição de seu veneno, relacionando o modo como o organismo do réptil processa alimentos ao mecanismo de ação do fármaco. “A questão era, na verdade, basicamente sobre essa capacidade de adaptação e em que ambiente brasileiro os animais desse grupo taxonômico poderiam ser encontrados”, afirma o professor Pedro Lopes, supervisor de Avaliações do SAS Educação, em entrevista ao jornal O Globo.

Informações do Instituto Butantan indicam que o monstro-de-gila se alimenta de aves, pequenos répteis, roedores e ovos, podendo ingerir metade do próprio peso em uma única refeição. Depois disso, pode passar meses sem comer. Adaptado a regiões áridas, costuma permanecer escondido em tocas para evitar o calor intenso no verão e entra em hibernação durante o inverno.

Originário de desertos e semidesertos do noroeste do México e do sudoeste dos Estados Unidos, o lagarto possui uma mordida venenosa que pode provocar complicações em humanos. Apesar disso, seu veneno abriu caminho para importantes avanços científicos. Foi a descoberta da exendina-4, hormônio presente nessa secreção, que permitiu criar medicamentos como o Ozempic. A substância é tão eficaz em reduzir o ritmo metabólico do animal que ele consegue sobreviver longos períodos sem se alimentar.