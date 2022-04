Praia de Caucaia registra nascimento de 83 tartarugas em risco de extinção; veja vídeo

O Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (Imac) acompanhou e registrou o nascimento de 83 filhotes de uma espécie de tartaruga que corre risco de extinção. As pequenas Chelonia mydas, conhecidas popularmente como tartarugas-verdes, andaram pelas areias do litoral cearense na última quinta-feira (14).

O nascimento ocorreu na Praia do Cumbuco, em um ponto conhecido como Pico das Almas. Os ninhos estavam sendo monitorados pelo Imac em parceria com o grupo Interpesca, da Universidade Federal do Ceará (UFC), coordenado pelo biólogo Renato Cesar.

Segundo a Prefeitura de Caucaia, as tartaruguinhas nasceram após 62 dias da desova do ninho. De um total de 157 ovos, apenas 83 nasceram, o que representa um percentual de eclosão de 53%, que é "relativamente baixo".

Legenda: De um total de 157 ovos, apenas 83 tartarugas nasceram Foto: Divulgação/Prefeitura de Caucaia

"Os ovos precisam de um ambiente mais quente para eclodir. Esse índice de nascimento é compreensível, tendo em vista que o fator determinante para desenvolvimento embrionário é a temperatura, e estamos no período chuvoso com dias bem nublado", explica Thiago Menezes, engenheiro de pesca e gerente de orla do Imac.

Desova

Conforme o Imac, a temporada reprodutiva de tartarugas é de setembro a março. De janeiro até esse momento em abril, o litoral de Caucaia teve, pelo menos, 19 ninhos.

Os nascimentos costumam ocorre entre as praias do Icaraí e da Barra do Cauípe.

"A tartaruga, ao escolher o ninho, leva em consideração um ambiente limpo, saudável e equilibrado. Por isso, ter tartarugas nascendo nas praias da Caucaia significa que nosso litoral é um ambiente equilibrado e adequado para o desenvolvimento da vida marinha", ponderou o Thiago Menezes.