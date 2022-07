Positividade da Covid-19 no Ceará cai quase 40%, e Estado retorna a cenário confortável

Após o pico da quarta onda da pandemia, o Ceará retornou a um cenário confortável de Covid-19 e registrou, em julho, uma queda de quase 40% na taxa de positividade dos casos. Entre 9 de julho e essa segunda-feira (25), o indicador decresceu 38,8%.

No começo do mês, as amostras positivas de SARS-CoV-2 estavam em 50,2%, despencando para 11,4% na última extração de dados. As informações foram divulgas pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) nesta terça-feira (26) em coletiva de imprensa.

"Nossas curvas epidêmicas foram muito bem delimitadas. E na quarta onda, podemos dizer que saímos do período crítico. De confortável, temos o número de óbitos, que foi muito mais baixo, claro, em decorrência da vacina", pontuou a secretária executiva de Vigilância em Saúde, Sarah Mendes.

Quanto à campanha de vacinação no Estado, 91,6% da população elegível já está vacinada. Com a dose de reforço, são 63,1%, e com a segunda dose de reforço são 30,3%.

Segundo a gestora, as últimas três semanas confiram a estabilidade da curva de Covid-19, pois foi consolidada "uma queda franca no número de casos".

Ela pontua ainda a permanência do cenário positivo para o Estado mesmo com a presença das sublinhagens BA.4 e BA.5 da Ômicron, que inclusive já estão presentes em 80% das amostras positivas.

Cenário em Fortaleza

Conforme o informe semanal epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), também divulgado nesta terça, a positividade de amostras RT-PCR em Fortaleza apresentou queda. Entre os dias 19 e 25 de julho, o número foi 17%.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o indicador é 7% menor que o registrado na semana entre os dias 12 e 18 de julho (24,7%).

Segundo o epidemiologista Antônio Lima, a quarta onda na Capital cearense teve pico entre de junho e julho. “Atualmente, o nosso cenário é de circulação viral moderada e em queda progressiva. Atingimos o pico da quarta onda entre os meses de junho e julho e dificilmente a tendência será alterada ou revertida nas próximas semanas”, pondera.

Veja os últimos dados da Covid-19 no Ceará:

Maio

2.932 casos de Covid-19

Média móvel de 133,57 casos em 31 de maio

Junho

7.963 casos de Covid-19 em junho

Média móvel de 3.423 casos em 30 de junho

Julho

42.490 casos de Covid-19 (até 25 de julho)

Média móvel de 160,42 casos nos últimos sete dias

Varíola dos macacos

Ainda na coletiva de imprensa da Sesa, a secretária executiva Sarah Mendes e o secretário da Saúde Marcos Gadelha falaram sobre o cenário da varíola dos macacos no Ceará. O número de casos confirmados segue em quatro.

O número de casos investigados é 27, um a mais do que foi divulgado no balanço dessa segunda-feira (25). O novo caso em análise é em Cascavel. Outros 32 casos foram descartados. A secretaria segue com ações de vigilância, tendo o Hospital São José como referência para tratamento na Capital.

O secretário Marcos Gadelha informou que o Ceará ainda não tem transmissão comunitária da doença, mas frisou as ações da pasta e a vigilância dos municípios e da população sobre os aparecimentos de sintomas.

Gadelha disse que apesar do baixo número de casos, "ninguém pode dizer que o cenário está confortável". "Diria até que é esperado um aumento de casos, mas a OMS já decretou uma situação que necessita de alerta e coordenação mundial no controle dessa doença", comenta.

Conforme o secretário, o Estado tem se articulado para realizar os rastreamentos da monkeypox. Ele lembra que a doença possui uma letalidade baixa, entre 3% a 6%. Marcos Gadelha inclusive comenta que o Ministério da Saúde trabalha para viabilizar uma vacina.