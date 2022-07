Prefeitura licita construção de nova sede de grupo especial da Guarda Municipal em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza está com licitação aberta para a contratação de uma empresa que deve construir a nova sede do Grupo de Operações Especiais de Fortaleza (GOE) da Guarda Municipal, no bairro Benfica. O terreno no qual será erguida a edificação já tem em funcionamento um data center, salas administrativas e guarita do próprio GOE. Com a obra, as estruturas serão integradas ao projeto. O valor da licitação é de R$ 3,3 milhões.

O processo licitatório foi aberto no dia 8 de julho e vai até o dia 12 de agosto, quando as propostas deverão ser abertas. O tipo da licitação é de menor preço, logo, vencerá a empresa cuja proposta tiver o menor valor e atender às exigências previstas no edital.

As obras, prevê o documento, só serão iniciadas após o recebimento da ordem de serviço e devem ser executadas em 10 meses.

Como será a nova sede?

Conforme o edital, o projeto arquitetônico terá um edifício em dois pavimentos, que somam uma área útil de 667,53 m² em um terreno de 2.710,25 m².

O térreo terá:

Duas salas administrativas;

Uma sala de treinamento para 28 pessoas;

Uma copa;

Três depósitos;

Banheiro feminino social;

Banheiro acessível;

Alojamento feminino;

Sala para guarda de armamento e materiais;

Academia de ginástica;

Área de treinamento de defesa pessoal.

O pavimento superior terá:

Uma sala de videomonitoramento;

Uma sala de reunião;

Uma sala do comandante

Sala de administração do comandante;

Um vestiário masculino;

Alojamento masculino.

Além disso, será construída uma praça chamada Praça GOE, com 514,00 m². Segundo o edital, “proporcionará acolhidas e atividades diversas e um parlatório para discussão de 85,23 m²”.

Legenda: Perspectivas da nova sede do grupamento de operações especiais da Guarda Municipal, no Benfica Foto: Imagem da Licitação

Na proposta, diz o documento, “foram levadas em consideração as dificuldades que o grupo de operações especiais tem em relação à estrutura de trabalho administrativo, fundamentalmente em espaços adequados para exercer a atividade de forma produtiva”.

A garantia da sede própria busca assegurar estrutura adequada e espaços que abriguem todas as áreas administrativas necessárias ao pleno funcionamento do órgão.

Na licitação consta também que o processo é proveniente do contrato de financiamento do Programa Aldeia da Praia – Fortaleza Cidade com Futuro, cujo órgão financiador é o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

