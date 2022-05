Edital de concurso para Guarda Municipal de Fortaleza deve sair em junho

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, informou hoje (19) a esta Coluna que o concurso público da Guarda Municipal, com previsão de mais de 1.000 vagas, deve ter o edital publicado em junho.

"Estamos terminando o edital. Sai até junho. Serão 1.000 imediatas e outros, de 50 a 70, de cargos diferenciados para a Guarda", disse o prefeito.

Em outubro do ano passado, o gestor havia citado pela primeira vez essa seleção, durante cerimônia de promoção de agentes.

Legenda: Prefeito foi entrevistado hoje no Sistema Verdes Mares Foto: Fabiane de Paula

Lista de concursos com vagas abertas no Ceará

CONCURSO CRP11 - CEARÁ

As vagas para nível médio são para os cargos de assistente administrativo (4); assistente técnico administrativo e serviços (1) e técnico financeiro (1).

Já as oportunidades para profissionais de nível superior são para psicólogo fiscal (1) e técnico de orientação e fiscalização (1).

O aprovado no certame deverá cumprir jornadas de 30 a 40 horas semanais e contará com remuneração mensal de R$ 1.578,11 a R$ 6.136,46, a depender do cargo.

Os interessados poderão se inscrever até 6 de junho de 2022, pelo site do Instituto Quadrix, organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 60 para nível médio e R$ 70 para nível superior.

BOLSISTAS ESP-CE

A seleção de bolsistas inclui 26 vagas com salário de R$ 1.200 a R$ 8.000. Os aprovados irão atuar junto às demandas do projeto de farmácia clínica e no gerenciamento dos medicamentos e recursos econômico nos hospitais da Secretaria de Saúde do Ceará.

As oportunidades são para as seguintes áreas de atuação:

BOLSA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA

Graduado em farmácia, enfermagem ou medicina (10 vagas);

Graduado em farmácia ou medicina (1 vaga);

Especialista em farmácia ou medicina com pós-graduação (8 vagas);

Profissional com graduação e mestrado na área da saúde (4 vagas);

Profissional com graduação e mestrado na área da saúde (1 vaga)

Profissional com graduação em estatística e doutorado em economia (1 vaga).

BOLSA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO:

Graduado em farmácia, enfermagem ou medicina;

Graduado em administração pública ou gestão de políticas públicas.

BOLSA DE PESQUISADOR PLENO

Graduado em farmácia ou medicina, com doutorado em ciências farmacêuticas ou ciências medicas (1).

Para concorrer a uma das chances ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade e titulação na respectiva área do cargo pleiteado. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 20 a 40 horas semanais. A inscrição é gratuita.

Os interessados em participar do processo seletivo, podem se inscrever de forma eletrônica até o dia 16 de maio, por meio do site da ESP-CE.

CADETES DO EXÉRCITO

O Exército Brasileiro está com processo seletivo aberto até o dia 23 de maio para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). Para participar, é preciso ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. As inscrições são feitas no site do Exército.

O concurso pretende selecionar 400 homens e 40 mulheres para matrícula no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico (CFO/LEMB).

De nível superior, o curso deve ser feito em cinco anos em regime de internato: um ano nas instalações da EsPCEx, em Campinas (SP), onde o militar em formação recebe o título de Aluno, e quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ), onde o militar em formação recebe o título de Cadete.