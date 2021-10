Concurso para Guarda Municipal de Fortaleza será realizado em 2022 com mil vagas

O prefeito José Sarto anunciou, na manhã desta sexta-feira (15), que irá realizar concurso público para seleção de mil guardas municipais em 2022. A novidade foi divulgada pelo gestor durante a cerimônia de promoção de 235 agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

Ainda conforme as informações repassadas por Sarto, as equipes da prefeitura já foram acionadas para avaliar o impacto financeiro do concurso na gestão municipal. Além disso, questões sobre como o processo seletivo deve ocorrer ainda passarão por análise.

"Eu já pedi para nossa equipe de planejamento para que faça um estudo e uma prospecção para que a gente possa fazer de até mil guardas, assim que o fluxo econômico da prefeitura possa realizar", delimitou Sarto.

Sarto, inclusive, explicou o motivo para a não realização do processo este ano. "Neste ano, a lei complementar 173 não permite a realização de concurso ou a efetivação de cargos, mas pedi à equipe para que, a partir do ano que vem, a gente possa fazer o concurso", completou.

