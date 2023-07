População de Fortaleza deve ter consultas virtuais gratuitas com especialistas a partir de setembro

Moradores de Fortaleza poderão se consultar com médicos da rede municipal por telemedicina a partir de setembro. A informação foi dada pelo prefeito da Capital, José Sarto (PDT), nesta quarta-feira (12). Segundo o chefe do Executivo, a modalidade deve solucionar quase 80% da demanda de pacientes por atendimento especializado na Cidade.

"A pandemia fez com que a gente aprendesse a lidar melhor com o meio virtual, tivesse mais confiabilidade, mas a demanda [pela telemedicina] já existia", disse Sarto. "O resultado prático é que você vai evitar que as pessoas procurem filas de especialistas, que muitas vezes é desnecessário. Só vai para a fila [de consulta especializada] se o especialista achar que deve ir", complementou o secretário municipal da Saúde, Galeno Taumaturgo.

No momento, de acordo com os gestores, a rede municipal já trabalha com a telemedicina, mas somente no contato entre os médicos dos postos de saúde e os médicos especialistas que trabalham numa central na Prefeitura.

"Isso dá celeridade ao paciente que está precisando de um especialista. Reduz a fila [por consulta], reduz a expectativa da família", acredita o prefeito.

Como funciona a telemedicina hoje em Fortaleza?

Atualmente, se um médico de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da Capital tem alguma dúvida diagnóstica em alguma especialidade, ele pode contatar o profissional especialista que trabalha numa central do Município. O prazo para retorno é de 72 horas, mas a Prefeitura pretende reduzir esse tempo.

Estão disponíveis profissionais das seguintes especialidades para consultoria:

Endocrinologia;

Cardiologia;

Urologia;

Mastologia;

Ginecologia e obstetrícia;

Dermatologia.

Como vai passar a funcionar a telemedicina?

Em setembro, a própria população da Capital, usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), poderá se consultar com médicos especialistas de forma virtual. Além das especialidades já disponíveis atualmente, deve ser incorporada a odontologia.

Não há, ainda, informações detalhadas sobre como será a modalidade.

