Pediatra explica quando é recomendado utilizar telemedicina para crianças

No período de chuvas, quando há um aumento de doenças sazonais, as crianças ficam mais vulneráveis ao contágio. Com as unidades de saúde lotadas, o mais indicado é evitar exposições desnecessárias dos pequenos, especialmente nos quadros mais leves das doenças ou nas primeiras 48 horas. Uma opção segura nesses casos é a teleconsulta pediátrica, que tem beneficiado pacientes que precisam de pronto atendimento de emergência.

“Estamos vivendo um período sazonal em que as crianças podem manifestar quadros respiratórios e a gente não precisa desgastá-las com exposições desnecessárias”, observa Fernanda Colares, médica pediatra e diretora de Recursos Próprios da Unimed Fortaleza. “Caso a mãe tenha dúvida e queira fazer uma avaliação médica, o pronto atendimento virtual é uma maneira rápida e segura de fazer essa avaliação inicial”, acrescenta a pediatra.

Em 2021, na Unimed Fortaleza, o Pronto Atendimento Virtual, serviço oferecido para os clientes da operadora, contabilizou 75% dos atendimentos infantis por síndrome respiratória. De acordo com a pediatra, a consulta de urgência realizada de forma remota é indicada para pacientes com sintomas leves ou quadros iniciais como: dor de cabeça, tosse leve, coriza e espirros, diarreia, estado febril e febre há menos de 3 dias, náuseas e/ou vômitos (com pouca frequência), dor no corpo, dor nas articulações, perda de apetite, manchas na pele, dor de barriga leve, obstrução nasal (nariz entupido), dentre outros.

A profissional chama atenção sobre os casos em que não se recomenda a telemedicina pediátrica. Crianças que apresentam sintomas moderados a graves ou sintomas persistentes como, febre alta, febre por mais de 3 dias ou retorno da febre após 48h febril; vômito ou diarreia acima de 8 episódios por dia; sangramentos; falta de ar; forte dor de cabeça ou abdominal; traumas (cortes que necessitam de suturas, quedas, entre outras) devem ser levadas a uma unidade de pronto atendimento presencial.

Como funciona a teleconsulta

Na Unimed Fortaleza, a teleconsulta pediátrica é realizada desde 2021 e funciona pelo aplicativo da operadora. “No nosso caso da Unimed Fortaleza, através do aplicativo Minha Unimed, o site é criptografado, os profissionais têm certidão digital e todas as legislações referentes a sigilo, prontuário e normas relativas à segurança da informação são seguidas”, afirma a diretora.

De acordo com ela, o atendimento remoto é viável em crianças, idealmente a partir dos dois meses. Na teleconsulta, o médico pode fazer a análise do estado geral de saúde, prescrever medicamentos e terapias, solicitar exames e emitir atestado, quando necessário. Se houver a necessidade de uma análise mais profunda, o profissional encaminha para atendimento presencial.

“Se o médico do pronto atendimento virtual identificar que o paciente tem algum critério que mereça ou que seja necessária uma avaliação presencial, ele pode encaminhá-lo e, no caso do cliente Unimed Fortaleza, existe um fluxo diferenciado: o paciente é priorizado quando chega na unidade presencial”, destaca Fernanda Colares.

Serviço

Telemedicina Unimed

Baixe o aplicativo: https://www.unimedfortaleza.com.br/app