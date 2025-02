Ponte sobre o Rio Arrombado tem estrutura danificada na praia do Icapuí

Uma das principais vias de Icapuí, cidade turística no litoral leste do Ceará, tem um trecho bastante danificado. A ponte da CE-261 sobre o Rio Arrombado apresenta rachaduras e fundações deterioradas, gerando um alerta para o período chuvoso.

No último dia 26 de janeiro, a Prefeitura Municipal foi ao local para verificar de perto a situação da estrutura. Segundo a gestão, a ligação é uma das mais importantes da cidade e serve aos motoristas que precisam passar por lá todos os dias.

"A estrutura tá estourando algumas colunas. Não é que tem o risco de cair, mas temos que fazer os reparos preventivos antes que possa piorar a situação e causar algum acidente", explicou o prefeito Kleiton Pereira nas redes sociais.

As imagens mostram fissuras no asfalto e nas paredes laterais. Já debaixo dela, há colunas desgastadas e com ferragens expostas e aparentes.

34 metros é a extensão da ponte sobre o Rio Arrombado.

Segundo o gestor, a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP), responsável por projetar, executar e fiscalizar obras de infraestrutura rodoviária estadual, foi procurada para avaliar os danos.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, o órgão informou que já realizou a vistoria na ponte e iniciou os trâmites para sua recuperação.

“Foi emitido um relatório que será encaminhado para o setor responsável pela elaboração do projeto de reforma da ponte”, confirmou.

Em paralelo, a Superintendência está executando a recuperação funcional da CE-261, entre o município de Icapuí até a divisa do Rio Grande do Norte. A intervenção de 20 km deve “modernizar a infraestrutura viária”.

Atualmente, no mapa de situação das rodovias do Ceará, a situação dos trechos é considerada "boa", embora haja o alerta "dirija com atenção".

Legenda: Problemas se estendem nos mais de 30 metros da ponte Foto: Google Maps

Situação das pontes estaduais

Segundo levantamento da SOP, o território cearense hoje conta com cerca de 450 pontes, sendo cada equipamento avaliado individualmente, para serem definidas as medidas cabíveis.

A autarquia informa que realiza um trabalho periódico de manutenção e reparo nas rodovias estaduais, incluindo situações onde os trechos rodoviários apresentam estruturas como viadutos, pontes e passagens molhadas, “no intuito garantir a segurança viária e o tráfego eficiente entre municípios e regiões do Estado”.

O que é o rio?

O rio Arrombado é o mais importante curso de água doce superficial do município de Icapuí e único curso fluvial que passa pelo território. A desembocadura fica na praia de Manibu.

Segundo um estudo de diagnóstico ambiental da Universidade Federal Rural do Semi‐Árido (Ufersa), ele se estende por mais de 17 km, de forma intermitente (corre em apenas um período do ano e seca durante a estiagem), mantendo fluxo perene em até 8km de distância da foz.

A água é salobra na maior parte do percurso perene devido à influência das marés, mas tem grande importância para os recursos hídricos do município e para a cadeia alimentar das comunidades próximas. No entanto, sofre impactos ambientais causadores da degradação e perturbação das áreas de preservação permanente.

A pesquisa aponta que os principais são o desmatamento da mata ciliar (nas margens) por atividades agrícolas ou extração florestal sem nenhuma medida de reposição; ocupação da beira do rio por construções e barramentos feitos no decorrer do curso d’água.