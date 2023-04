Polícia Ambiental recolhe 43 fósseis em pedreiras e minas de Santana do Cariri

O Batalhão de Polícia do Meio Ambiente, da Polícia Militar do Ceará, recolheu 43 fósseis na zona rural de Santana do Cariri, no Ceará, nesta terça-feira (4).

Os fósseis estavam nas pedreiras e minas de Santana do Cariri. Durante fiscalização, os proprietários das pedreiras entregaram voluntariamente o material aos agentes.

Após recolher o material, a polícia realizou trabalho preventivo de conscientização, apontando que o comércio ilegal de fósseis é crime.

Entre o material apreendido, há fósseis de diversas espécies:

24 peixes (Chondrichthyes);

08 Plantas (Ruffoordia);

11 Insetos (Incogemina nubila).

Os fósseis foram entregues ao Museu de Paleontologia Cidade Nuvem, localizado em Santana do Cariri.

A comercialização de fósseis constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação. A população pode realizar denúncias anônimas pelos telefones 190 ou 181.