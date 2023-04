Veja quais estradas estaduais estão interditadas ou em obras após chuvas intensas

Algumas estradas do interior do Ceará foram interditadas devido ao período de chuvas intensas que vem atingindo o Estado nos últimos meses. Segundo o boletim de trafegabilidade, divulgado pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) nesta terça-feira (4), cinco rodovias estaduais foram totalmente interditadas e outras quatro foram parcialmente bloqueadas.

Sertão Central, Região do Cariri, Região de Crateús, Vale do Curu, Serra da Ibiapaba, Maciço de Baturité, estão entre as regiões do estado que tiveram suas rodovias afetadas.

Deslizamentos de terra e rochas, risco de novos rompimentos e aparentes pontos de erosão são alguns dos motivos das interdições. Além dos bloqueios, é recomendado a prudência do condutor, principalmente diante de pontos de alagamento, passagens molhadas e condução em período noturno durante chuva.

ESTRADAS EM OBRAS

Veja abaixo quais estradas estaduais estão bloqueadas ou em obras atualmente.

CE-240

A CE-240 foi liberada nos dois sentidos na última sexta-feira (31) após as obras em Miraíma, no litoral oeste, na última semana. Equipes da SOP concluíram um trabalho de recuperação paliativa, com a colocação de novos bueiros para garantir o escoamento da água que vem do rompimento de barragens da região.

Legenda: CE-240 trecho bloqueado Foto: Reprodução/SOP

Contudo, a orientação é de reduzir a velocidade ao passar pelo local e atenção redobrada dos motoristas.

CE-243

De forma preventiva, a SOP decidiu fazer uma interdição total em um trecho da CE-243, que vai de Uruburetama a Itapajé. O motivo foi um diagnóstico prévio do risco de novo rompimento na estrada. O trabalho de recuperação teve início nessa segunda-feira (3).

CE-265

A CE-265 está com um bloqueio parcial, em um trecho da Serra da Poranga, após deslizamentos de barreira e vegetação em alguns pontos, além do excesso de lama. Os trabalhos para a limpeza do local se iniciaram na manhã desta terça-feira (4) e deve se estender até a quinta-feira (6).

CE-321

A CE-321, localizada na Serra da Ibiapaba, teve bloqueio parcial realizado em dois pontos da rodovia. Uma das ocorrências, já solucionada, foi o deslizamento de rochas. Em outro ponto, foi diagnosticado deslizamentos de encosta. Os trabalhos de recuperação se iniciaram na última segunda-feira (3) e devem seguir pelos próximos dias.

CE-311

As fortes chuvas que afetaram a Serra da Ibiapaba nos últimos dias também resultaram em riscos de um deslizamento de barreira em trecho da CE-311, que interliga Viçosa do Ceará a Santa Terezinha. O trecho está liberado, mas é recomendado que a população evite esse trajeto quando as chuvas estiverem intensas.

CE-464

A CE-464 teve uma parte da sua via rompida no distrito de Vazantes, em Aracoiaba. A via foi rompida após extravasamento de barragem e está interditada nos dois sentidos. A recuperação da estrada foi iniciada nesta terça-feira (4).

CE-168

Um deslizamento de barreira causou um bloqueio parcial na CE-168, que vai de Boa Viagem a Pedra Branca. Os trabalhos para limpeza começaram nesta terça-feira (4). É esperado que a via seja liberada no mesmo dia.

CE-166 SERTÃO CENTRAL

A CE-166, que liga Senador Pompeu a Piquet Carneiro, foi bloqueada após rompimento causado pelas fortes chuvas na região. A recuperação paliativa do trecho já foi iniciada. É esperado que o paliativo seja concluído até o fim desta semana.

Caso as condições climáticas se mantenham favoráveis, o tráfego pode ser realizado, com prudência, tendo em vista que o pavimento não está concluído e equipes ainda trabalham no local. Em período de chuva, a travessia não é recomendada.

CE-166 REGIÃO DO CARIRI

O trecho da CE-166 que vai de Santana do Cariri a Nova Olinda está com bloqueio parcial da pista. A estrada apresenta pontos de erosão em alguns pontos. Equipes da SOP trabalham na região nos próximos dias.

CE-384

A CE-384, que liga Mauriti ao estado da Paraíba, tem um bloqueio total. Um trecho da rodovia foi rompido devido à intensidade das chuvas, enquanto outro trecho também apresenta erosão. O trabalho paliativo na região já foi iniciado para a liberação do tráfego entre os estados, contudo, a movimentação depende de condições climáticas favoráveis.

CE-393

Um trecho da CE-393 está com interdição total em Rosário, distrito de Milagres. O bloqueio acontece devido ao registro de pontos de alagamento na passagem molhada da localidade. Uma equipe técnica foi enviada para avaliar o cenário.