Ônibus escolar capota em colisão com moto e aluno morre em Cedro

Um universitário do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus Cedro, morreu após colidir a motocicleta com um ônibus escolar, nesta terça-feira (4). Conforme a Prefeitura de Cedro, o acidente aconteceu próximo à sede do distrito Vale do São Miguel.

A instituição de ensino identificou o estudante como José Moab Ferreira dos Santos, aluno do primeiro semestre do curso de técnico em Mecânica.

Francisco Silva dos Santos, tio da vítima, contou que o sobrinho seguia para o IFCE. Ele era o sexto filho da família.

Segundo o familiar da vítima, ele entrou na CE-284 quando foi colhida pelo ônibus que transportava os universitários para Iguatu.

Alguns estudantes e o motorista do ônibus foram encaminhados para o Hospital e Maternidade Zulmira Sedrim de Aguiar. As vítimas tinham apenas ferimentos leves e já foram liberados.

Instituição Federal e Prefeitura lamentam ocorrido

Em comunicado, o IFCE lamentou a morte do estudante. "Por meio de sua administração, professores, funcionários e colegas, lamenta imensamente esta fatalidade e neste momento de perda e dor, transmite, os sentimentos aos familiares, amigos e colegas". A instituição federal ainda suspendeu as aulas de terça-feira.

A Prefeitura da cidade ainda manifestou o pesar pelo falecimento do jovem. A gestão informou ainda que expressa as condolências a familiares, amigos e colegas da vítima.