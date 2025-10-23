Plano de saúde Best Senior amplia parceria com Rede OTO em Fortaleza

A Best Senior, plano de saúde voltado exclusivamente para pessoas acima de 44 anos, segue fortalecendo sua presença em Fortaleza com a ampliação da parceria com a Rede OTO. A iniciativa integra o OTOlab, laboratório que oferece exames laboratoriais e de imagem com tecnologia de ponta, à sede da Best Senior, localizada na Av. Desembargador Moreira, nº 1940, na Aldeota.

A nova estrutura realiza mais de mil tipos de exames laboratoriais e de imagem, todos supervisionados pelo ControlLab, referência nacional em controle de qualidade. Equipado com aparelhos modernos e uma equipe altamente qualificada, o OTOlab assegura precisão e agilidade nos diagnósticos, reforçando o compromisso da Best Senior em promover uma experiência completa em saúde.

A coordenadora da Best Senior Ceará, Richelle Silva, destaca que a ampliação da atuação em Fortaleza e a parceria com a Rede OTO representam um avanço importante na consolidação da marca no Nordeste. Segundo ela, o objetivo é garantir que os beneficiários tenham acesso a um atendimento cada vez mais qualificado e completo, unindo a expertise de duas instituições reconhecidas pela excelência em saúde.

A rede credenciada da Best Senior abrange importantes unidades da Rede OTO, entre elas o OTO Aldeota (antigo Hospital Otoclínica), OTO Meireles (antigo Hospital e Maternidade Gastroclínica), OTO Santos Dumont (antigo Hospital São Mateus), OTO Sul (pronto atendimento) e OTO Caucaia (exames laboratoriais e imagem). Essa integração amplia o acesso a especialistas e hospitais de referência, garantindo atendimento humanizado e de alta qualidade.

Com o OTOlab integrado à sede, a Best Senior passa a oferecer uma jornada de cuidado mais ágil e resolutiva. “Em um único espaço, o beneficiário realiza consultas, exames e recebe os resultados com rapidez e segurança. Isso traz mais comodidade e reforça a confiança no serviço prestado”, afirma Richelle.

Com essa ampliação, a Best Senior reforça sua missão de cuidar das pessoas com atenção e excelência, consolidando-se como referência em planos de saúde voltados ao público maduro e reafirmando o compromisso com o bem-estar e a tranquilidade dos clientes.