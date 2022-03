Pessoas com autismo têm direito à vaga especial de estacionamento; saiba como fazer credencial

Quem tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) é considerado pessoa com deficiência e deve ter o acesso facilitado a espaços públicos e privados. Por isso, os autistas têm direito às vagas especiais em estacionamentos de shoppings, mercados e demais instituições. Em geral, são exigidas credenciais para o uso dos lugares.

O Artigo 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, estabelece que autistas são considerados pessoas com deficiência para todos os efeitos legais. Dessa forma, o acesso às vagas prioritárias de estacionamento também devem atender a esse público.

Esse direito é garantido mesmo quando a pessoa com autismo não é a condutora do veículo. Essa medida é importante para facilitar o acesso aos espaços e serviços buscados. Mas para isso é preciso fazer uma credencial.

Em Fortaleza, por exemplo, a solicitação do documento pode ser feita pela internet ou em pontos de atendimento (confira as etapas necessárias no fim deste material).

Informações e busca por direitos para pessoas com TEA são enfatizadas na campanha Abril Azul com o Dia Mundial de Conscientização do Autismo celebrado no próximo sábado (2). As ações são para reduzir os preconceitos sociais e alertar sobre a importância do diagnóstico e acompanhamento especializado de autistas.

Como forma de dar mais visibilidade ao tema, algumas empresas destacam a possibilidade de uso das vagas especiais para pessoas com autismo. Isso acontece no RioMar Fortaleza, que lança 20 vagas sinalizadas com a fita símbolo da conscientização do autismo nesta quarta-feira (30).

Legenda: Vagas especiais facilitam acesso de autistas aos espaços públicos e privados Foto: Divulgação

As unidades estão localizadas próximas às entradas que dão acesso ao shopping nos pavimentos de estacionamento E1, E2 e E7. Neste caso, não será cobrado documento para uso das vagas especiais.

Para utilizar o espaço não será exigido nenhum documento, contando com a cidadania e consciência dos usuários. O RioMar tem parceria com a Associação Fortaleza Azul, movimento que busca a garantia de direitos para pessoas com autistas, e deve realizar a exibição de documentário sobre o tema.

Como tirar a credencial em Fortaleza

Em Fortaleza existem duas opções para quem deseja solicitar a credencial para uso das vagas especiais de estacionamento para autistas. No meio digital, é possível preencher um formulário no site da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Além do envio de documentos, como cópia da identidade, CPF e comprovante de endereço é necessário enviar laudo médico sobre a condição. O atendimento online exige um período de análise que pode ser de até 5 dias úteis.

Já nas centrais de atendimento presencial, a outra forma possível de emitir a credencial, o beneficiário recebe o documento na mesma ocasião.

Confira os pontos para realizar o serviço:

Sede da AMC

Endereço: Av. Desembargador Gonzaga, 1630, na Cidade dos Funcionários.

Horário: Segunda a sexta, de 8h às 17h.

Pátio da AMC

Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 5800, no Passaré.

Horário: Segunda a sexta, de 8h às 17h / Sábado de 8h às 13.

Vapt-Vupt de Messejana

Endereço: Av. Jornalista Tomaz Coelho, 602, na Messejana.

Horário: Segunda a sexta, de 8h às 17h.

Vapt-Vupt do Antônio Bezerra

Endereço: Rua Demétrio Menezes, 3750, no Antônio Bezerra.

Horário: Segunda a sexta, de 8h às 17h.

Shopping Del Paseo

Endereço: Av. Santos Dumont, 3131, na Aldeota.

Horário: Segunda a sexta, de 10h às 17h30.

Central da Cidadania - Câmara Municipal de Fortaleza

Endereço: Rua Dr. Thompson Bulcão, 830, no Luciano Cavalcante.

Horário: Segunda a sexta, de 8h às 17h.