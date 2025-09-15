Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

‘PEC do Calote’: entenda como a emenda dos precatórios pode afetar pagamentos no Ceará

Fruto da PEC 66, emenda constitucional 136 foi promulgada na terça-feira (9) e enfrenta resistência de professores

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
Ceará
Imagem mostra a visão de trás de uma sala de aula. Uma professora, de costas, escreve em um quadro branco. Alunos estão sentados em carteiras, observando. Dois alunos em primeiro plano usam camisetas brancas de fardamento.
Legenda: Professores que têm valores a receber por ações judiciais contra entes públicos, como União, estados e municípios, veem mudanças pela Emenda Constitucional 136 com preocupação
Foto: Davi Rocha/SVM

Uma alteração à Constituição Brasileira promulgada na última terça-feira (9) tem sido alvo de protestos de professores do Ceará. A Emenda Constitucional 136, oriunda da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 66, muda as regras sobre o pagamento de precatórios, com o intuito de aliviar a situação fiscal de estados e municípios.  

Entre as mudanças, a emenda estende o prazo que os entes têm para efetuar os pagamentos, limita o percentual de receita que o poder público pode direcionar anualmente aos precatórios e altera o índice que baseia a correção monetária dos valores.  

Por definição do Conselho da Justiça Federal (CJF), precatórios são “requisições de pagamento expedidas pela Justiça para determinar que um órgão ou entidade pública pague determinada dívida, resultante de uma ação judicial para a qual não cabe mais recurso”.

Veja também

teaser image
Ceará

Precatórios para a educação de Fortaleza: entenda como estão processo e acordo para receber valores

teaser image
Ceará

Professores do Ceará recebem 4ª parcela dos precatórios do Fundef em setembro

teaser image
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova crédito adicional de R$ 66 milhões para Evandro pagar precatórios

No Ceará, professores da rede estadual e das municipais têm recebido, de forma parcelada, os valores referentes a ações judiciais – e questionam a aprovação da emenda, chamada pela categoria e por apoiadores de “PEC do Calote”.  

Ainda no dia 9 deste mês, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) com pedido de medida cautelar no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a Emenda Constitucional 136.  

O advogado Fabiano Lima, presidente da Comissão de Credores e Precatórios da OAB Ceará, explica que o dispositivo é considerado ilegal pela instituição porque “viola a coisa julgada, o direito adquirido”.   

“A OAB entende que a dívida já está consolidada, é fruto de decisão transitada em julgado. A mudança da constituição alterando a forma de pagamento viola isso. Na pior das hipóteses, deveria ser só para o futuro, para precatórios que ainda serão expedidos”, frisa.

O Diário do Nordeste procurou o Governo do Estado do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza para saber quais os impactos da emenda nos pagamentos locais. O Município afirmou, por meio da Procuradoria Geral (PGM), que só se pronunciaria sobre o caso posteriormente.  

Já a Procuradoria Geral do Estado (PGE) informou, em nota, que a emenda, “em princípio, não afetará o cronograma de pagamentos dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef)”.

O Fundef foi extinto em 2007 e substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

“Isso porque a regra de pagamento dos precatórios do Fundef e seu parcelamento são regidos por dispositivo constitucional próprio, que já estabelece um cronograma específico de pagamento”, complementa o órgão.  

Para Anízio Melo, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos lotados na Secretaria de Educação do Ceará e nas municipais (Apeoc), “novas ações do Fundef, que ainda não foram expedidas, terão, sim, prejuízo”. O advogado Fabiano Lima acrescenta que os juros incidentes sobre os pagamentos também terão interferência da emenda.

O que a Emenda 136 muda

Além de dilatar prazos, a emenda tira os precatórios do limite de despesas primárias da União a partir de 2026, ou seja, os pagamentos não entram no teto de gastos do Governo Federal. A partir de 2027, porém, a cada ano, 10% do estoque de precatórios serão inseridos nas metas fiscais previstas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).  

Publicação oficial do Senado Federal resume que, “na prática, a retirada dos precatórios do limite ajuda o Governo Federal a cumprir a meta fiscal do próximo ano (R$ 34 bilhões ou 0,25% do PIB projetado de 2026)”, e acrescenta que “o total de precatórios inscritos para 2026 é de cerca de R$ 70 bilhões (em todo o Brasil)”.  

O Senado Federal lista ainda as principais mudanças trazidas pela Emenda Constitucional 136:

  • Expedição de precatórios: data-limite para apresentação dos precatórios sem possibilidade de recurso para inclusão no orçamento e pagamento até o término do ano seguinte foi antecipada para 1º de fevereiro. Antes, era 2 de abril. Precatórios inscritos após a data-limite só são pagos cerca de dois anos depois.
  • Correção monetária: para precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs), passa a ser pelo IPCA (inflação), com juros simples de 2% ao ano. Se ultrapassar a Selic, vale a Selic;
  • Limite de gastos: o pagamento dos precatórios fica limitado ao estoque em atraso – de 1% da Receita Corrente Líquida (RCL) se a dívida do Estado ou Município for até 15%, subindo até 5% quando passar de 85%. O cálculo considera correção e juros. A partir da promulgação, a regra atual de 1/12 da RCL para pagamento de precatórios deixa de valer. Precatórios inscritos após a emenda já estão sob as novas regras.
  • Atrasos: a partir de 2036, se ainda houver atraso na quitação, os percentuais de pagamento sobem 0,5 ponto a cada dez anos, elevando o mínimo de 1% para 1,5% da RCL, e assim por diante. Além disso, o tribunal pode sequestrar contas do Estado ou Município, que fica sem transferências voluntárias ou emendas destinadas aos precatórios. O gestor responde por improbidade.
  • Negociação: credores podem receber precatórios via acordo direto com estados ou municípios, em parcela única até o ano seguinte, sem juros ou correção, e o valor sai do estoque da dívida do poder público imediatamente.
  • Débitos previdenciários: estados e municípios podem refinanciar dívidas com a União em até 300 parcelas;
  • Clima: de 2025 a 2030, a União pode usar até 25% do superávit de fundos públicos para ações climáticas e projetos estratégicos; não usados, os recursos retornam aos fundos a partir de 2031.

Professores reagem

O presidente da Apeoc define a medida como “uma tentativa de calote que traz angústia e insegurança” à categoria. “As dívidas que a União tem em relação às ações já definidas em precatórios, assim como Estados e Municípios, devem ser respeitadas, cumpridas e pagas”, reforça.  

Anízio destaca ainda a insatisfação com as demais modificações definidas pela emenda constitucional, e estima que a “dilatação do prazo de pagamento por tempo indeterminado faz com que a fila aumente, protelando por até 10 anos algo que já é moroso”. O tempo de uma década é uma estimativa do professor.  

“A PEC 66 (que já se tornou Emenda Constitucional 136) é uma fração do ataque geral que se dá em relação aos precatórios. Se soma ao de prefeitos e governadores. Os valores são indenizatórios e que nós conquistamos”, critica Anízio.

Fabiano Lima, da OAB/CE, avalia a emenda como um “retrocesso”. “A gente vinha com algumas reformas prejudiciais, mas tinha uma data limite para pagamento dos precatórios, que era 2029. A Emenda tira esse prazo, prorroga por tempo indeterminado. É o pior ponto”, analisa.  

A reportagem tentou contato com a representação do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação do Município de Fortaleza para ouvir as reivindicações sobre os precatórios a serem pagos pela prefeitura, mas as ligações não foram atendidas.

Em Fortaleza, uma ação judicial movida pelo Município contra a União em 2022 para correção dos repasses do Fundeb, pagos em menor valor no período de 2017 a 2020, já tem decisão favorável. Contudo, a atual gestão atual busca agilizar o pagamento dos precatórios.

O que é o Fundeb?

O Fundeb é um Fundo especial redistribuído aos Estados, Distrito Federal e Municípios para aplicação exclusiva na manutenção e no desenvolvimento da educação básica pública, bem como na valorização dos profissionais da educação.

Na prática, os Municípios utilizam os recursos provenientes do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental; e os Estados, no ensino fundamental e médio.

A distribuição é realizada com base no número de alunos da educação básica pública, de acordo com dados do último Censo Escolar, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Conforme a legislação, pelo menos 70% dos recursos devem ser destinados à remuneração dos profissionais da educação básica em exercício. A fração restante deve ser aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Pernas de pessoa de shorts jeans, equilibrando-se em patinete elétrico azul em calçada, com árvores ao fundo, durante o dia.
Ceará

Uso de patinete elétrico em Fortaleza é individual; entenda regras e proibições

Equipamentos ascendem como novo mecanismo de deslocamento entre bairros de Fortaleza

Milenna Murta*
Há 31 minutos
Imagem mostra a visão de trás de uma sala de aula. Uma professora, de costas, escreve em um quadro branco. Alunos estão sentados em carteiras, observando. Dois alunos em primeiro plano usam camisetas brancas de fardamento.
Ceará

‘PEC do Calote’: entenda como a emenda dos precatórios pode afetar pagamentos no Ceará

Fruto da PEC 66, emenda constitucional 136 foi promulgada na terça-feira (9) e enfrenta resistência de professores

Theyse Viana
Há 1 hora
Sebrae/CE realiza Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit de forma simultânea
Ceará

Sebrae/CE realiza Feira do Empreendedor e Siará Tech Summit de forma simultânea

Eventos serão realizados de 8 a 10 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará, e devem recebem 60 mil visitantes.

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Montagem de fotos de Viçosa do Ceará na releitura inspirada em Os Simpsons
Ceará

Cidade do Ceará viraliza ao se inspirar em Os Simpsons para recriar paisagens locais; veja vídeo

Vídeo acumula mais de 120 mil visualizações

Redação
14 de Setembro de 2025
Ceará

‘SUS da educação’: entenda como as redes de ensino serão afetadas por proposta que voltou ao Senado

A proposta de criação do Sistema Nacional de Educação busca organizar responsabilidades entre União, estados e municípios e pode mudar repasse de recursos e avaliação escolar

Thatiany Nascimento
14 de Setembro de 2025
Fotos pessoais de Bii Sousa em uma premiação local. Imagem usada em matéria informativa sobre barbeiro assassinado em Maracanaú
Ceará

Barbeiro é morto a tiros enquanto trabalhava em Maracanaú

Bii Sousa, que foi assassinado, era conhecido por participar de ações sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade

Redação
13 de Setembro de 2025
A foto mostra Frei Tito de Alencar, um homem de óculos e cabelo escuro, vestido com um casaco, olhando diretamente para a câmera. Ele tem uma expressão séria. A foto é em sépia ou desbotada, dando a ela uma aparência antiga.
Ceará

Quem foi Frei Tito de Alencar, que faria 80 anos em setembro

Padre cearense foi símbolo da resistência durante período da Ditadura Militar

Ciclistas e motociclistas aguardam no cruzamento de uma avenida urbana, próximos a um semáforo, com prédios residenciais ao fundo e muros pichados
Ceará

Ruas de Fortaleza são recapeadas e estão há mais de um mês sem ciclofaixas

Ciclistas disputam espaço com motos e carros, aumentando a insegurança e vulnerabilidade

Clarice Nascimento
13 de Setembro de 2025
Várias pessoas seguindo um carro, com a imagem de Nossa Senhora das Dores em procissão em Juazeiro do Norte
Ceará

15 de setembro é feriado no Ceará? Veja o que funciona e a programação religiosa

Celebração religiosa e serviços alterados marcam o feriado em Juazeiro do Norte

Nathália Paula Braga
12 de Setembro de 2025
Imagem mostra recarga de créditos pelo WhastApp
Ceará

Cartão de transporte já pode ser recarregado pelo WhatsApp na Grande Fortaleza; veja como funciona

A funcionalidade está disponível para vale-transporte, carteiras estudantis e bilhete único

Redação
12 de Setembro de 2025
Mulher jovem pratica agachamento em máquina guiada em frente a espelho de academia
Ceará

‘Detesto meu corpo’: distorção e transtornos de imagem geram onda de adoecimentos na ‘geração saúde’

Nicolas Paulino
12 de Setembro de 2025
Mulher sorridente sentada dentro de um vagão de metrô, fazendo crochê com linha azul enquanto segura uma agulha rosa, ao lado da janela
Ceará

Mulheres fazem 'crochetaço' em metrô de Fortaleza; veja imagens

A ação celebra a semana mundial do crochê e engloba moradoras de comunidades como Moura Brasil, Pan Americano, Cais do Porto e áreas adjacentes

Milenna Murta*
11 de Setembro de 2025
Duas mulheres correndo na avenida Beira Mar
Ceará

Faixa da Beira-Mar de Fortaleza será reservada para pedestres e esportistas; veja mudança

A via será parcialmente interditada, aos fins de semana, entre a Avenida Rui Barbosa e o Mercado dos Peixes, das 4h às 8h30

Gabriela Custódio
11 de Setembro de 2025
Torneira pingando
Ceará

Falta d'água em Fortaleza e RMF pode se estender até sábado (13); clientes reclamam

Cagece informa que normalização total pode levar até 48 horas, com prazo tendo começado nesta quinta-feira (10)

Redação
11 de Setembro de 2025
Festival do Escargot e Frutos do Mar começa nesta sexta na Taíba; confira atrações
Ceará

Festival do Escargot e Frutos do Mar começa nesta sexta na Taíba; confira atrações

Shows de Capital Inicial, Vanessa da Mata, Alceu Valença, The Fevers e Waldonys estão entre os destaques da programação

Agência de Conteúdo DN
11 de Setembro de 2025
Peixe-leão, Pterois volitans, com corpo alongado listrado em tons de vermelho, marrom e branco, nadadeiras peitorais grandes e abertas em formato de leque, com longos espinhos venenosos projetados ao redor do corpo.
Ceará

Espécie invasora e venenosa, peixe-leão causa pelo menos 6 acidentes no Ceará em 2025

Dois desses casos foram registrados no município de Itarema, com pescadores que estavam em alto-mar. Os pacientes relataram sintomas como dor no local atingido, inchaço, vermelhidão, febre e mal-estar

Gabriela Custódio
11 de Setembro de 2025
Peixe-leão, Pterois volitans, tem corpo alongado listrado em tons de vermelho, marrom e branco, nadadeiras peitorais grandes e abertas em formato de leque, com longos espinhos venenosos projetados ao redor do corpo
Ceará

Peixe-leão: estudo da UFC alerta sobre riscos de contaminação pelo consumo da espécie no Ceará

Pesquisador destaca que o uso do animal na alimentação exige cautela, especialmente entre crianças, pelos níveis de mercúrio e de chumbo encontrados na análise

Gabriela Custódio
11 de Setembro de 2025
Servidores do Detran fazem atendimento numa sala para matéria sobre CNH Popular em algumas cidades do Ceará
Ceará

Detran realiza atendimentos para CNH Popular em seis cidades do Ceará neste fim de semana; confira

Órgão enviará equipes a seis municípios

Lucas Monteiro
10 de Setembro de 2025
Vista do antigo cais de Iracema em Fortaleza, Ceará. Em primeiro plano, pedras grandes com grafites e alguns detritos na areia da praia. Ao fundo, o cais de madeira e concreto se estende sobre o mar azul-turquesa, com um gazebo em ruínas na ponta e parte de sua estrutura coberta por grafites coloridos. O céu é predominantemente azul com algumas nuvens brancas.
Ceará

Evandro diz que não vai demolir Ponte Velha do Poço da Draga: ‘estou discutindo uma urbanização’

Construção centenária vive processo de deterioração há alguns anos e foi interditada em agosto de 2023

Clarice Nascimento
10 de Setembro de 2025
montagem de fotos de incêndio em van na avenida Bezerra de Menezes
Ceará

Van de transporte metropolitano pega fogo na Avenida Bezerra de Menezes; veja vídeo

Uma pane elétrica no veículo causou o incêndio, informou a AMC

Redação
10 de Setembro de 2025