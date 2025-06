Passagem de ônibus em Juazeiro do Norte deve aumentar para R$ 6,23; reajuste passa de 107%

A passagem de ônibus em Juazeiro do Norte, município do Cariri cearense, deve aumentar de R$ 3 para R$ 6,23, segundo anunciou nesta segunda-feira (30) a empresa Viametro, concessionária do serviço municipal. O reajuste é de mais de 107% e gerou polêmica entre moradores da cidade e usuários do transporte coletivo.

Além do aumento, houve mudança de linhas. Deixarão de circular dois itinerários: Centro-João Cabral e Centro-Horto (que leva para o ponto turístico mais importante da cidade), a partir desta terça-feira (1º).

O reajuste da passagem ainda não teve dia confirmado, pois precisa ser discutido com a Prefeitura de Juazeiro do Norte.

Em nota, a Prefeitura disse que tomou conhecimento do anúncio e disse que "diante da relevância do tema e do impacto direto na rotina dos usuários do transporte coletivo, a gestão municipal está analisando cuidadosamente as propostas, considerando os aspectos legais, técnicos e sociais envolvidos".

Veja também Ceará Enel é multada em R$ 16 milhões por reter parte das doações de clientes a instituições filantrópicas Ceará Com 28 mil à espera de laudo, Fortaleza terá Centro de Diagnóstico para neurodivergências até agosto Ceará Pastores brigam por comando de Assembleia de Deus há 7 anos e processo pode parar no STJ

Mudança na gratuidade e cumprimento de decretos

O projeto da Viametro Cariri ainda acaba com a gratuidade para idosos de 60 a 64 anos. Só terão direito a andar de graça no coletivo quem tiver 65 anos ou mais, em acordo com uma lei de 2011, segundo o diretor da empresa, André Eskizani.

Conforme Eskizani, as mudanças foram anunciadas pois a Prefeitura não renovou o subsídio financeiro que ajudava no custeio dos serviços. Tanto a cobrança da nova tarifa e o fim da gratuidade até 64 anos já estavam publicados em decretos municipais, mas não estavam sendo cumpridos por conta desses recursos dado pela gestão municipal.

"Até o presente momento, não tivemos nenhuma resposta. Notificamos a Prefeitura, pois precisamos de uma posição. Fomos à Justiça com uma ação de obrigação de fazer e vamos ao MPCE tentar uma solução que não seja danosa ao usuário [de transporte público]. Também colocamos à disposição a suspensão ou encerramento do contrato, para mostra que estamos preocupados com o geral", disse.

André disse acreditar que o "poder público vá à Câmara Municipal disputar espaço no orçamento".