Parada pela Diversidade Sexual do CE ocorre na Beira-Mar no domingo (7); veja programação e desvios

Após dois anos sem o evento, a 21ª edição da Parada pela Diversidade Sexual do Ceará acontece neste domingo (7). A parada será realizada na Avenida Beira-Mar, das 15h às 22h, com reforço no esquema de segurança e alterações no trânsito no entorno. Há expectativa de aproximadamente 600 mil pessoas na parada.

A Prefeitura de Fortaleza divulgou que a concentração acontecerá em frente ao Hotel Beira Mar e o percurso segue até a Avenida Barão de Studart. Neste ano, a ideia dos realizadores é reforçar a importância de votar com consciência e contra a LGBTIfobia.

MUDANÇAS NO TRÂNSITO

A partir da meia-noite deste domingo, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) atuará com a presença de agentes, orientadores de tráfego, circulação de viaturas em rota e acompanhamento em tempo real das vias por meio de câmeras de videomonitoramento.

A opção de desvio para os condutores que desejem se deslocar no sentido Oeste-Leste é utilizar a Av. Abolição.

Legenda: A expectativa é de participação de 600 mil pessoas Foto: Carlos Marlon

Ao todo, 60 agentes de trânsito e operadores de tráfego estarão na área. Haverá reforço da frota de ônibus com 23 veículos, de acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). A tarifa social pode ser utilizada, com valor de R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (meia) nas passagens de ônibus.

20 linhas passam no entorno do evento, saiba quais são:

011 - Circular I/Centro

012 - Circular II/Centro

016 - Cuca Barra / Papicu

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

055 - Corujão/Grande Circular I

056 - Corujão/Grande Circular II

071 - Antônio Bezerra / Mucuripe

073 - Siqueira / Praia de Iracema

077 - Parangaba / Mucuripe

078 - Siqueira/Mucuripe/ED

092 - Antônio Bezerra / Papicu / Praia de Iracema

099 – Siqueira / Mucuripe / Barão de Studart

120 - Vila do Mar/Náutico/Antônio Bezerra I

130 - Vila do Mar / Náutico /Antônio Bezerra II/SFS

711 - Barra do Ceará / Cais do Porto

752 - Caça e Pesca / Centro

905 - Meireles / Centro

906 - Caça e Pesca / Serviluz / Centro

907 - Castelo Encantado / Centro

SEGURANÇA

Atuarão na Parada: 75 policiais militares, 54 guardas municipais e 14 bombeiros. Ocorrências policiais serão registradas no 2º Distrito Policial (DP), com exceção das que envolverem crianças e adolescentes (irão para a DCA) e violência contra mulheres (irão para a DDM).

A população pode solicitar atendimento de ocorrências pelo número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Veja a programação:

15h – Concentração (em frente ao Hotel Beira Mar)

16h – Abertura Oficial da Parada com representações do movimento LGBTI+

16:30 às 17h30 - Hora da Militância LGBTI

17h30 - Saída da Concentração

18h – Minuto de Silêncio e de protesto contra a LGBTIfobia e o LGBTIcídio.

22h – Encerramento – antes do aterro da Praia de Iracema