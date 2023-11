O que acontece se faltar no segundo dia de provas do Enem? Veja quem pode pedir a reaplicação

Candidatos de todo o Brasil devem comparecer neste domingo (11) ao segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, para as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Mas como deve proceder quem faltou ao primeiro dia do Enem? E, em caso de imprevisto no próximo domingo, o que fazer se perder a prova?

É importante estar atento ao que está previsto no edital do Exame. Há situações em que é possível solicitar a reaplicação da prova, que neste ano será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro. É o caso de problemas logísticos ou de acometimento por doença infectocontagiosa na semana que antecede o dia da prova.

Neste ano, segundo o Ministério da Educação, “o mesmo vale para as pessoas que não compareceram porque foram alocadas a uma distância superior a 30 quilômetros da residência informada na inscrição”.

Se uma dessas situações previstas tiver ocorrido e inviabilizado a presença no primeiro dia da prova, o candidato deve comparecer no domingo para a realização do exame e solicitar a reaplicação entre os dias 13 e 17 de novembro. Caso um dos problemas inviabilize a realização das provas no próximo domingo (12), o participante também poderá pedir reaplicação no mesmo prazo.

Caso não se enquadre nas condições previstas, o candidato terá que aguardar o próximo ano para realizar a prova. Para as pessoas isentas da taxa de inscrição do Enem 2023 há outro detalhe: a ausência deve ser justificada para conseguir isenção novamente no Enem 2024.

QUANDO É POSSÍVEL PEDIR REAPLICAÇÃO DA PROVA?

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prevê a reaplicação da prova para duas situações: caso ocorra algum problema logístico na semana que antecede o dia da prova ou se o participante tiver alguma doença infectocontagiosa nesse período. As situações serão julgadas pelo Inep individualmente.

Neste ano, após diversas reclamações de alunos em todo o Brasil por terem os locais de prova marcados para muito longe de casa, o Inep anunciou na segunda-feira (30) que estudantes com local de prova a mais de 30 km de distância da residência também poderão solicitar reaplicação do Enem.

O Instituto considera problemas logísticos para fins de reaplicação os seguintes eventos:

Desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do Exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local)

(que prejudiquem a aplicação do Exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local) Falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural)

(que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural) Falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante ou erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante

O participante que estiver com alguma das doenças infectocontagiosas abaixo não deve comparecer ao local de aplicação para realizar o Exame e deverá solicitar reaplicação:

Tuberculose

Coqueluche

Difteria

Doença invasiva por Haemophilus influenzae

Doença meningocócica e outras meningites

Varíola

Monkeypox

Influenza humana A e B

Poliomielite por poliovírus selvagem

Sarampo

Rubéola

Varicela

Covid-19

A reaplicação deve ser solicitada em até cinco dias uteis após o último dia de aplicação das provas — ou seja, até o dia 17 de novembro —, na Página do Participante.

Para os problemas de saúde listados acima, deve-se enviar um documento legível para comprovação, com nome completo do participante; diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação e/ou o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10); assinatura e identificação do profissional, com respectivo registro do órgão competente.

Se o participante alegar indisposição ou problemas de saúde durante a realização das provas e, por isso, não concluir as avaliações, não será possível solicitar reaplicação. Se precisarem ausentar-se da sala, eles não poderão retornar para concluir o exame.

SITUAÇÕES VÁLIDAS PARA JUSTIFICAR A AUSÊNCIA NA PROVA

Pessoas com isenção da taxa de inscrição devem justificar a ausência na prova para ter acesso à gratuidade novamente no ano seguinte. Para isso, é preciso enviar documentos que comprovem o motivo da falta, datados e assinados. O Inep informa que não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos por pais ou responsáveis.

Veja os motivos previstos e os documentos necessários para justificar a falta nas provas:

Assalto/Furto: Boletim de ocorrência policial legível, com nome completo, CPF ou RG do participante envolvido, com o relato do assalto/furto ocorrido antes das 13h (horário de Brasília) no dia de alguma das provas

Boletim de ocorrência policial legível, com nome completo, CPF ou RG do participante envolvido, com o relato do assalto/furto ocorrido antes das 13h (horário de Brasília) no dia de alguma das provas Acidente de trânsito: Boletim de ocorrência policial legível, com nome completo, CPF ou RG do participante envolvido, com o relato do acidente de trânsito ocorrido antes das 13h (horário de Brasília) no dia de alguma das provas

Boletim de ocorrência policial legível, com nome completo, CPF ou RG do participante envolvido, com o relato do acidente de trânsito ocorrido antes das 13h (horário de Brasília) no dia de alguma das provas Casamento/União Estável: Certidão de Casamento ou Contrato de União Estável legível ocorrido entre os dias das provas, com nome completo do participante

Certidão de Casamento ou Contrato de União Estável legível ocorrido entre os dias das provas, com nome completo do participante Morte na família: Certidão de Óbito ocorrido entre os dias das provas com documentação que comprove o parentesco

Certidão de Óbito ocorrido entre os dias das provas com documentação que comprove o parentesco Maternidade/Paternidade: Certidão de Nascimento ou de Adoção legível que contemple os dias das provas, em que conste o nome completo da participante

Certidão de Nascimento ou de Adoção legível que contemple os dias das provas, em que conste o nome completo da participante Acompanhamento de familiar: Documento, expedido por autoridade constituída, que comprove o acompanhamento de familiar (cônjuge ou companheiro, pai, mãe, ou responsável legal, avô, avó, irmão, filho ou enteado) deslocado para outra cidade, entre os dias das provas, com documentação que comprove o parentesco

Documento, expedido por autoridade constituída, que comprove o acompanhamento de familiar (cônjuge ou companheiro, pai, mãe, ou responsável legal, avô, avó, irmão, filho ou enteado) deslocado para outra cidade, entre os dias das provas, com documentação que comprove o parentesco Privação de liberdade: Mandado de prisão ou documento congênere que ateste privação de liberdade nos dias das provas, contendo nome completo do participante, identificação e assinatura do responsável pelo órgão competente

Mandado de prisão ou documento congênere que ateste privação de liberdade nos dias das provas, contendo nome completo do participante, identificação e assinatura do responsável pelo órgão competente Emergência/Internação/repouso médico ou odontológico: Atestado Médico ou Odontológico legível, com o nome completo do participante especificando a necessidade da internação/repouso ou CID que contemple os dias das provas. O documento deve conter o número do Conselho Regional de Medicina (CRM), Registro do Ministério da Saúde (RMS), Conselho Regional de Odontologia (CRO), Conselho Regional de Enfermagem (Coren) ou Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) e a assinatura do profissional responsável. Também serão aceitos atestados de acompanhamento de familiar, contendo o nome completo do participante

Atestado Médico ou Odontológico legível, com o nome completo do participante especificando a necessidade da internação/repouso ou CID que contemple os dias das provas. O documento deve conter o número do Conselho Regional de Medicina (CRM), Registro do Ministério da Saúde (RMS), Conselho Regional de Odontologia (CRO), Conselho Regional de Enfermagem (Coren) ou Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) e a assinatura do profissional responsável. Também serão aceitos atestados de acompanhamento de familiar, contendo o nome completo do participante Trabalho: Declaração de exercício de atividade profissional que contemple os dias das provas, com número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), identificação da empresa e assinatura do empregador responsável pela declaração

Declaração de exercício de atividade profissional que contemple os dias das provas, com número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), identificação da empresa e assinatura do empregador responsável pela declaração Deslocamento a trabalho: Declaração de exercício de atividade profissional assinada, contendo justificativa do deslocamento, que contemple os dias das provas, com número do CNPJ, identificação da empresa e assinatura do empregador responsável pela declaração

Declaração de exercício de atividade profissional assinada, contendo justificativa do deslocamento, que contemple os dias das provas, com número do CNPJ, identificação da empresa e assinatura do empregador responsável pela declaração Intercâmbio acadêmico: Documento assinado, em língua portuguesa, da Instituição de Ensino Internacional que comprove intercâmbio, contendo identificação da Instituição de Ensino, nome completo do participante e o período do curso que contemple os dias das provas

Documento assinado, em língua portuguesa, da Instituição de Ensino Internacional que comprove intercâmbio, contendo identificação da Instituição de Ensino, nome completo do participante e o período do curso que contemple os dias das provas Atividade curricular: Declaração ou documento assinado que comprove a participação do estudante em atividade curricular, no Brasil ou no exterior, que contemple os dias da aplicação das provas

Apenas é permitido o envio de documentos nos formatos PDF, PNG ou JPG, com o tamanho máximo de 2 MB. Após enviados, os documentos não poderão ser substituídos.