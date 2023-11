Foi mal no primeiro dia do Enem 2023? Veja algumas dicas para o segundo dia de prova

Depois da primeiro dia de prova no último domingo (5), a segunda fase da maratona de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 acontece neste domingo (12), mas todos os anos uma parcela de candidatos desiste de concluir a prova devido ao desempenho no primeiro dia. No Ceará, 241.978 estudantes estão inscritos, sendo que 25,1% não compareceram ao primeiro dia.

Para todos os vestibulandos, o conselho dos especialistas é o mesmo: manter o foco e realizar toda a prova. Isso porque o Enem é corrigido por um sistema de Teoria de Resposta ao Item (TRI) que avalia a coerência das respostas, para identificar “chutes”, por exemplo, e assim não dá para prever a nota.

Ainda assim, a desistência no segundo dia de provas chega a 10%, como estima Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovação do Sistema Ari de Sá.

“Entre o primeiro e o segundo dia é comum ter menos participantes, algumas pessoas acham que, de alguma maneira, não foram tão bem e acabam ficando desestimuladas para ir fazer o segundo dia”, reforça.

Isso acontece relacionado aos gabaritos extraoficiais que são publicados logo após a prova e podem apresentar divergências ao gabarito oficial. Ademar também reforça a influência do TRI na nota.

“Você pode ter acertado só 20 questões, mas fáceis e médias e há uma certa coerência. Não é comum acertar as difíceis e errar as fáceis. Então, pode ter um número de acertos relativamente pequeno e uma nota muito alta pela coerência”, analisa

Claudio Falcão, diretor dos Sistemas de Educação Anglo e pH da Somos Educação, iniciativa que possui estratégias de ensino, editoras e plataforma de aprendizado digital, acrescenta que “ter ido bem no primeiro dia não garante bom desempenho no segundo, e vice-versa”.

Claudio Falcão Diretor A recomendação então é de manter o foco em acertar tudo de maneira consistente. Foi mal no primeiro dia? Não tem problema: terá mais 90 questões no segundo. Igualmente, foi muito bem no primeiro, não amoleça na preparação e concentração

“Se o estudante supõe que não foi bem no primeiro, ele precisa entender que a metodologia de aferição de nota final do Enem é baseada na TRI, que privilegia não apenas os acertos, mas os acertos de maneira consistente”, completa Cláudio.

Conteúdo do 2º dia

Após as provas de Linguagens, Redação e Ciências Humanas, realizadas no domingo (5), agora os candidatos serão testados nas provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

O segundo dia de prova será com questões de Química, Física, Biologia e Matemática. Dessa vez, os candidatos terão 5 horas para responder as 90 perguntas do Exame.

O que ter atenção

Os candidatos precisam apresentar a via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas. Pode ser RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte e até documentos digitais com foto (como e-Título), por exemplo.

Além disso, é preciso utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

As provas serão realizadas simultaneamente em todos os estados, e no distrito federal, no horário de Brasília. Os atrasos não são tolerados e, em todas as edições, candidatos perdem o Exame por chegarem após o fechamento dos portões.

Horário das provas