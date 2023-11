Ceará tem 25,1% de abstenção no 1° dia de Enem 2023; é a 3ª menor taxa do país

Os candidatos de todo o Brasil realizaram neste domingo (5), o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 (Enem). No país, dos 3.934.242 inscritos, 28,1% não compareceram aos locais de prova. Abaixo da taxa nacional, dos 241.979, no Ceará, 25,1% se abstiveram desta edição.

Conforme dados preliminares do Ministério da Educação (MEC), o Ceará teve a terceira menor taxa de abstenção, ficando atrás do Rio Grande do Norte (24,9%) e do Sergipe (24,6%). O Amazonas foi o estado com maior abstenção, 44%.

Em coletiva de imprensa às 20h de domingo, Camilo Santana (PT), ministro da Educação, afirmou que a edição deste ano contou com um aumento de cerca de 500 mil inscritos a mais do que o ano de 2022.

Ainda conforme Camilo, o Nordeste foi a região com mais inscritos do Enem. Além disso, mais de 60% dos inscritos são mulheres. A logística de aplicação da prova contou com 1.750 municípios.

Neste domingo, os aplicantes realizaram as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Redação.

Suposto vazamento de provas

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, informou que estão cientes do suposto vazamento de questões no primeiro dia de prova.

"Nós sabemos que houve a circulação imagens na internet de provas. Essas imagens passaram a circular após o fechamento dos portões, após o início da aplicação. A solicitação é de que a Polícia Federal faça as investigações necessárias, porque os estudantes só podem sair com as provas a partir das 18h30. Então, qualquer momento antes das 18h30 constitui uma infração e deve ser apurada", declarou.

Camilo informou também que a Polícia Federal já apura as ocorrências. "Inclusive fizeram duas diligências, uma em Pernambuco, onde um proprietário de um conteúdo digital divulgou imagem. E outra diligência aqui também no Distrito Federal", declarou.

Palácios ainda descarta que o vazamento tenha sido causado por algum servidor do Inep. "Não Não há nenhuma possibilidade de envolvimento de qualquer servidor até porque eles não tiveram acesso à prova antes de aplicação", disse.