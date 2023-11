Professores comentam a prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias do Enem 2023

A prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 ocorre neste domingo (5). Conforme Vinicius Beltrão, coordenador de Ensino e Inovações no SAS Educação, a edição deste ano foi marcada por discussões sobre a mulher na sociedade, racismo no futebol e inteligência artificial.

"Tinha uma questão sobre inteligência artificial, essa questão trazia uma crítica sobre a exploração do trabalho no contexto das inteligências artificiais. Falava até do aspecto da contratação de linguistas e que esse trabalho não tinha visibilidade", contou.

Sobre o racismo no futebol, o exame utilizou um exemplo do Fluminense, campeão da Libertadores, que ocorreu neste sábado (4). "Tinha outra questão muito interessante que falava sobre a música da torcida do Fluminense e o preconceito racial no futebol. E o Fluminense campeão ontem, da Libertadores, estão bem em alta também", relatou.

Neste domingo (5), candidatos realizam provas de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, Ciências Humanas e Suas Tecnologias e a Redação.

Questão colorida

Pela primeira vez, em 25 anos de história, o Enem 2023 contou com provas coloridas. Conforme Beltrão, apenas uma questão tinha a necessidade de ser colorida.

"A questão dos mapas do aquecimento global, que era a única questão com o mapa da prova, e tinha seis representações cartográficas que falavam da variação de temperatura e pluviometria com o avanço do aquecimento global. Então criava diferentes cenários e aparecia a gradação de cores, e aí ela precisava realmente das informações de cores para o estudante poder identificar e responder", descreveu.

Ditadura militar

O professor relatou haverem duas questões sobre a Ditadura Militar do Brasil no exame deste domingo.

Segundo ele, uma tratava sobre os sindicatos, na esfera da sindicalização rural. Já a outra falava sobre alguns instrumentos de repressão.

Papel das mulheres

Na avaliação, conforme Beltrão, um das grandes pautas foi o papel de gênero das mulheres.

"A gente viu questões sobre o papel da mulher na Revolução Francesa, a relação entre o direito das mulheres e a história do espaço doméstico no Brasil. Tinha questão sobre violência patrimonial no contexto da lei Maria da Penha", pontuou.

Beltrão descreve ainda que continha questões sobre os direitos das mulheres no Oriente Médio, além de falas de mulheres sobre mudanças climáticas, e outros temas.