Professores comentam a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Enem 2023

A prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 ocorre neste domingo (5). Conforme Sabrina Bileski, Coordenadora de Avaliações no SAS Educação, literatura atual brasileira, alusão ao casamento homoafetivo e saúde mental foram destaque na prova. Além disso, o Ceará apareceu cerca de três vezes na avaliação.

Veja também

Segundo Bileski, na prova foi citado o livro Torto Arado, de Itamar Vieira Junior e a autora Conceição Evaristo. Sobre a alusão ao casamento homoafetivo, Bileski descreve que a prova cita a mudança do termo no dicionário Michaelis.

"Agora ele não fala em homem e mulher graças a uma petição que partiu da sociedade civil. Ele não fala mais sobre homem e mulher, mas fala sobre [união entre] pessoas, fazendo alusão ao casamento homoafetivo", descreveu.

Jogos Olímpicos

Usando como pano de fundo os Jogos Olímpicos, é citado ainda a participação da primeira mulher transgênero nas Olimpíadas de Tóquio, a neozelandesa Laurel Hubbard, na categoria de levantamento de peso.

Segundo Bileski, na questão seguinte foi retratado a abuso sexual e os problemas de saúde mental enfrentados pela atleta Simone Biles. "Eu acho os dois temas muito importantes, transgêneros, abuso sexual/saúde mental", contou.

Esportes eletrônicos também foram pauta na avaliação deste domingo.

Poetry Slam

Na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, foi citado o movimento "Poetry Slam". Iniciado em Chicago, o movimento é muito forte nas periferias de São Paulo.

O movimento consiste na declamação de poesias sobre vivências. Roberta Estrela D'Alva, responsável por trazer o movimento para o Brasil, foi citada na prova.

Caetano Veloso

O cantor baiano Caetano Veloso foi citado duas vezes durante o exame deste domingo. Eram dois trechos da música "Alegria, Alegria" e "Anjos Tronchos".

Conforme a Bileske, ambas questões eram de interpretação.

Fake News

As "fakes news" também foram citadas na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

"Teve uma questão que, na verdade, estava mais falando sobre cyborgs e trolls. As fake news foram para outro nível", contou.