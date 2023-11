Perdeu o primeiro dia do Enem? Veja se é possível pedir reaplicação e fazer o segunda dia de prova

Para quem perdeu o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, é possível solicitar a reaplicação entre os dias 13 e 17 de novembro. O exame será reaplicado nos dias 12 e 13 de dezembro deste ano.

No entanto, só serão aceitos pedidos de pessoas que tiveram “problemas logísticos”, como:

Desastres naturais;

Falta de energia elétrica que não dê para enxergar a prova nem com a luz natural;

Falha no dispositivo eletrônico para quem solicitou uso de leitor de tela;

Erro de execução de procedimento de aplicação que prejudique comprovadamente o participante.

Além disso, os candidatos que estavam com Covid-19 ou outra doença infectocontagiosa também podem solicitar a reaplicação. Porém, precisa apresentar o comprovante da ausência. Dentre as doenças aceitas pelo Enem, estão:

Coqueluche;

Difteria;

Doença invasiva por Haemophilus influenza;

Doença meningocócica e outras meningites;

Varíola;

Influenza humana A e B;

Poliomielite por poliovírus selvagem;

Sarampo;

Rubéola;

Varicela;

Covid-19.

Onde solicitar?

Para solicitar a reaplicação, é preciso acessar o portal do participante. É preciso anexar a documentação em formado PDF, PNG ou JPG, com no máximo 2 MB.

Já o atestado precisa ter a assinatura de um profissional que conste no registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS).