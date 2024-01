O futuro já chegou: a TV 100% digital; saiba como assistir à TV Diário

Por determinação do Ministério das Comunicações, a TV Diário vai operar apenas por sinal digital em alguns municípios do estado. Para continuar recebendo a transmissão da emissora, os telespectadores deverão sintonizar através do sinal digital e/ou da antena parabólica com Receptor SAT Regional.

Para o uso através do sinal digital, é preciso um conversor ou até mesmo uma televisão que já tenha o conversor integrado.

Como assistir à TV Diário com sinal digital

Televisões fabricadas depois de 2010 já funcionam normalmente com o sinal digital.

Quem possui televisores de tubo, ou produzidos antes de 2010, pode migrar para o sinal digital. Para isso, é preciso fazer a instalação de uma antena UHF e um conversor, equipamentos encontrados em lojas de eletrônicos.

Se na região não houver sinal digital, o telespectador tem a opção através de antena parabólica. Para isso, é preciso verificar se a parabólica possui o Receptor SAT Regional. Com ele, o telespectador já tem acesso normalmente à programação da TV Diário.

Conheça os municípios que estão com sinal 100% digital da TV Diário