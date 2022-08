Número de mortes no trânsito de Fortaleza cai 28% no 1º semestre do ano

O número de mortes no trânsito de Fortaleza continua em queda. Segundo dados da Plataforma Vida, da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), entre janeiro e junho de 2022, a Capital registrou 68 mortes no trânsito, uma redução de 28% se comparado ao mesmo período de 2021, quando 95 pessoas perderam a vida.

Com 55% das mortes no período deste ano, os motociclistas continuam sendo a categoria mais vulnerável, seguido dos pedestres, com 37%. Os ciclistas representaram 4% das mortes, assim como ocupantes de veículos de quatro rodas.

Infraestrutura viária

Para uma redução ainda maior desse cenário, a estratégia é continuar trabalhando em infraestruturas viárias mais seguras e reforçando as ações educativas e de fiscalização preventiva, segundo destacou o superintendente da AMC, Antônio Ferreira Silva.

Ações de engenharia de tráfego, educação e fiscalização preventiva compõem o eixo de trabalho para um trânsito seguro, de acordo com a Prefeitura. Entre as principais medidas, está a readequação de velocidade máxima das vias.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE