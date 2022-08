Feriado em agosto será o último prolongado do ano em Fortaleza

O cearense ainda terá, em 2022, seis feriados para descansar do trabalho, da escola, da faculdade ou de outras atividades – um deles já neste mês. Neste caso, a pausa na rotina acontece numa segunda-feira e será o último feriadão do ano.

O próximo 15 de agosto celebra o Dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza. A folga prolongada vem na sequência do domingo do Dia dos Pais, dia 14. Apesar deste ser o último feriadão do ano, confira abaixo quais datas garantem folga no Ceará em 2022.

Dia de Nossa Senhora da Assunção

A data já estipulada historicamente pelo calendário religioso celebra em 15 de agosto a Assunção de Maria Santíssima ao céu – subida de corpo e alma de Maria ao céu –, conforme o dogma definido pelo papa Pio XII em 1° de novembro de 1950.

No cristianismo, Maria é a mulher escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho, Jesus, por isso, é recebida imediatamente no Reino do Senhor após o corpo material falecer na Terra. O fato bíblico é considerado pela Igreja Católica uma lembrança de que a verdadeira casa dos cristãos é no céu.

“Nossa Senhora da Assunção recorda-nos que a nossa verdadeira pátria é o Céu e oferece-nos o seu apoio materno, a fim de nos prepararmos para o encontro definitivo com Cristo, no final da nossa peregrinação terrestre”, explica o Vaticano.

Em Fortaleza, a data é marcada pela Caminhada com Maria, que reúne cerca de 2 milhões de fiéis em procissão pelas ruas da cidade, partindo do bairro Vila Velha até a Catedral Metropolitana, no Centro.

Desde 2020, contudo, a celebração é feita de forma virtual, devido ao risco de transmissão da Covid. Em 2022, a caminhada chega à 20ª edição – e será, novamente, online.

Legenda: Desde o início da pandemia o evento não é realizado presencialmente Foto: Camila Lima

Festa à Iemanjá

Em Fortaleza, o 15 de agosto também é celebrado pelos umbandistas que homenageiam Iemanjá. Com cantos e rosas na Praia de Iracema ou na Praia do Futuro, centenas de pessoas se reúnem todos os anos para homenagear a Rainha do Mar na Capital. Mas 2020, devido à pandemia, a festa mudou de formato, passando a ser virtual.

A religião brasileira surgiu da união entre crenças de matriz africana e cristã. Proibidos de prestar culto a divindades africanas, escravos atribuíram imagens de santos católicos aos orixás. Para a umbanda, Iemanjá está relacionada à figura de Maria.

CONFIRA OS DEMAIS FERIADOS NO CEARÁ EM 2022

7 de setembro (quarta): Dia da Independência do Brasil

Nessa data, é lembrada a Declaração de Independência do Brasil do Império Português em 7 de setembro de 1822.

12 de outubro (quarta): Dia de Nossa Senhora Aparecida

O feriado marca o dia da padroeira do Brasil.

2 de novembro (quarta): Dia de Finados

É tradição nacional dedicar um dia do ano para visitar túmulos e rezar pelos mortos.

15 de novembro (terça): Proclamação da República

A data lembra o dia em que o Brasil foi proclamado República, em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, então capital do País.

25 de dezembro (domingo): Natal

Na data cristã, é celebrado o dia em que nasceu o Menino Jesus.

