Caminhada com Maria de 2022 será virtual pelo 3º ano consecutivo, anuncia Arquidiocese de Fortaleza

Fiéis católicos e devotos de Nossa Senhora da Assunção adiam, por mais um ano, o retorno às ruas durante a Caminhada com Maria. Pelo 3º ano consecutivo, o evento será realizado de forma virtual, como anunciou a Arquidiocese de Fortaleza, nesta quarta-feira (27).

A organização informou que a Caminhada com Maria, que ocorre no dia 15 de agosto, dia da padroeira de Fortaleza, retornará ao formato tradicional apenas em 2023. “A decisão foi tomada pela comissão do evento”, diz o comunicado.

O padre Ivan de Souza, pároco da Igreja de Fátima, aponta que “como a 4ª onda de Covid veio muito forte, há essa preocupação”. “Porque uma coisa é controlar 200 mil pessoas na Igreja de Fátima, outra é controlar 2 milhões nas ruas”, disse.

Padre Ivan de Souza Pároco da Igreja de Fátima As pessoas estão clamando, gritando ‘Ah, mas o Castelão está cheio’. Nós, como igreja, temos uma responsabilidade maior com a saúde das pessoas, em diversas dimensões, física, mental e espiritual.

O pároco relembra que a Igreja de Fátima realizou a tradicional procissão em celebração à santa, no dia 13 de maio, "porque o momento de contaminação era outro, a onda de casos não estava intensa".

Padre Ivan, que tem formação acadêmica na área de Educação em Saúde, ressalta que grande parte do público católico que participa do evento é de idosos, e destaca que as comunidades poderão “viver a caminhada” por meio das preparações prévias ao evento, realizadas nas paróquias.

Caminhada com Maria ocorre desde 2003

Neste ano, a tradicional caminhada chega à 20ª edição. A primeira ocorreu em 2003, com o tema “Caminhamos com Maria, em seu Caminho que é Jesus”. Mais de uma década depois, em 5 de junho de 2015, foi decretada como patrimônio cultural imaterial do Brasil.

O percurso da caminhada tem início na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, e segue por 12,5 km pelas ruas de Fortaleza até a Catedral Metropolitana. Em 2019, a organização estimou a participação de 2 milhões de fiéis.

Desde 2020, com a chegada da pandemia de Covid-19, a celebração migrou para o ambiente virtual, com transmissão pelo YouTube e pelo Facebook da Arquidiocese de Fortaleza.

