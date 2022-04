Nos 31 dias de março, Ceará registrou 57 alertas para chuvas e ventos fortes

Chuvas fortes. Essa foi uma constante no último mês de março na maioria das cidades do Ceará. Conforme balanço realizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a pedido do Diário do Nordeste, o mês passado registrou 57 alertas para risco de chuvas intensas e ventos com rajadas de até 100 km por hora. Em média, foram quase dois alertas por dia.

Esses avisos meteorológicos são emitidos pelo Inmet, órgão nacional que monitora a atuação dos fenômenos climáticos para avaliar as regiões do Brasil onde podem ocorrer eventos intensos. Março foi o mês deste ano com o maior número de alertas emitidos. Em janeiro, foram 38 e, em fevereiro, 28 avisos meteorológicos emitidos para o Ceará.

O meteorologista do Inmet, Flaviano Fernandes, explica que essa análise é feita diariamente pela equipe de especialistas do órgão. Eles "analisam os campos atmosféricos "e, a partir de então, apontam as previsões para as mais diversas localidades do País.

Março chuvoso

A grande quantidade de alertas emitidos em março teve relação direta com o volume médio acumulado ao longo do mês passado. O Ceará fechou com 267.2 mm de chuva, o que representa 31.4% acima da normal climatológica para o período, que é de 203.4 milímetros.

Em Fortaleza, as chuvas também foram robustas. A Capital cearense teve o melhor acumulado dos últimos 49 anos, desde que a Funceme começou a monitorar os dados pluviométricos, em 1973. Já os açudes cearenses foram igualmente beneficiados pelas boas chuvas.

O volume atual dos 155 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) é de 28,88%, melhor índice dos últimos 7 anos. Atualmente, são 20 reservatórios sangrando e outros 5 com capacidade acima dos 90%.

Novo alerta

Abril já começa com o primeiro alerta meteorológico emitido pelo Inmet. Conforme o órgão, para 171 das 184 cidades cearenses, há risco de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou até 100 milímetros por dia, além de ventos intensos com rajadas que podem chegar entre 60 a 100 km/h.

Para essas localidades, o Inmet aponta que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Esses alertas são classificados em três graus de intensidade: potencial perigo, perigo e grande perigo. Cada um deles tem uma intensidade distinta para a possibilidade de ocorrência dos eventos. O mais severo deles (grande perigo), ainda não foi emitido para o Ceará.

Potencial perigo: Situação meteorológica potencialmente perigosa. Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário.

Situação meteorológica potencialmente perigosa. Cuidado na prática de atividades sujeitas a riscos de caráter meteorológico. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e não corra risco desnecessário. Perigo: Situação meteorológica perigosa. Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades.

Situação meteorológica perigosa. Mantenha-se muito vigilante e informe-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas. Inteire-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis. Siga os conselhos das autoridades. Grande Perigo: Situação meteorológica de grande perigo. Estão previstos fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana. Mantenha-se informado sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos. Siga as instruções e conselhos das autoridades em todas as circunstâncias e prepare-se para medidas de emergência.

Os alertas são divulgados todos os dias e, geralmente, têm vigência de 24 horas, podendo, no entanto, ser renovados. O atual aviso meteorológico, vigente para 171 cidades cearenses, se estende até a manhã deste sábado (2).

Para situações como estas, de perigo para ventos e chuvas intensas, o órgão recomenda que as pessoas "não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas" e "não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda".

Se possível, completa o Inmet, é recomendado "desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia". Em casos extremos ou de perigo, o órgão aconselha entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e/ou Corpo de Bombeiros (telefone 193).

