Ney Matogrosso e Ana Cañas se apresentam no aniversário de Sobral neste fim de semana

Grandes nomes da MPB, Ney Matogrosso e Ana Cañas são as vozes escaladas para encerrar a comemoração de 250 anos de Sobral. As apresentações acontecerão na Arena Aeroporto, neste fim de semana, de forma gratuita.

Promovido pela Prefeitura do Município, o show de Cañas acontecerá na sexta (28), às 23h, após a performance da banda sobralense Mr. Orange, às 19h, e de uma homenagem a Rita Lee, às 21h30.

Já o dono do sucesso "Homem com H", Ney Matogrosso, será o último artista a se apresentar nos festejos, subindo no palco às 23h de sábado (29). Na mesma noite, o público ainda assistirá Keylla Rocha e Hellen Jhonny, às 19h e 21h, respectivamente.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

28 de julho (sexta-feira)

19h : Mr. Orange

: Mr. Orange 21h30 : Homenagem à Rita Lee

: Homenagem à Rita Lee 23h : Ana Cañas

: 1h30: Procurando Kalu

29 de julho (sábado)

19h : Keylla Rocha

: Keylla Rocha 21h : Hellen Jhonny

: Hellen Jhonny 23h: Ney Matogrosso

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE