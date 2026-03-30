Navio africano que ficou 2 meses à deriva é resgatado e chega ao Porto de Fortaleza
Operação de busca e salvamento foi realizada pela Marinha na Capital.
Um navio africano, que estava à deriva há 2 meses entre a costa do Nordeste e a África Ocidental, chegou ao Porto de Fortaleza na manhã da última sexta (27). O Navio-Tanque (NT) “NW Aidara" foi resgatado em operação de busca e salvamento da Marinha do Brasil.
Conforme a Marinha, na tarde do dia 25 de fevereiro, a equipe do Salvamar Nordeste recebeu a informação de que um navio, de bandeira de Togo, estava sem propulsão e à deriva, desde o dia 5 de fevereiro, devido a uma falha no sistema hidráulico.
A embarcação africana tinha tripulação composta por 11 pessoas e teve sua mangueira hidráulica rompida, principal causa do vazamento de óleo hidráulico e dos danos à engrenagem.
O controle de rumo do navio ficou comprometido, e a embarcação se deslocou à deriva, de forma contínua, até entrar na área de Busca e Salvamento marítimo sob a jurisdição do Brasil.
O navio estrangeiro, além de avariado e com escassez de alimentos, estava sem comunicação de satélite.
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Riscos de encalhe
Segundo a Marinha brasileira, o Navio-Tanque (NT) “NW Aidara" derivava em direção ao nordeste do Brasil, com possibilidades reais de encalhe, risco à vida humana no mar e o potencial impacto ambiental decorrente da natureza da carga transportada por esse tipo de navio.
Devido a esses fatores, foi realizada uma operação de busca e salvamento.
Resgate
A Marinha utiliza no serviço de Busca e Salvamento meios como navios-patrulha, rebocadores, lanchas, navios de apoio e helicópteros. A estrutura SAR conta, também, com a colaboração da comunidade marítima, que envolve, navios mercantes, barcos de pesca e embarcações de esporte e recreio.