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Navio africano que ficou 2 meses à deriva é resgatado e chega ao Porto de Fortaleza

Operação de busca e salvamento foi realizada pela Marinha na Capital.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
foto de navio africano que ficou 2 meses à deriva e chegou ao Porto de Fortaleza.
Legenda: Marinha do Brasil entregou mantimentos à tripulação do NT “NW Aidara".
Foto: Divulgação/Marinha do Brasil.

Um navio africano, que estava à deriva há 2 meses entre a costa do Nordeste e a África Ocidental, chegou ao Porto de Fortaleza na manhã da última sexta (27). O Navio-Tanque (NT) “NW Aidara" foi resgatado em operação de busca e salvamento da Marinha do Brasil. 

Conforme a Marinha, na tarde do dia 25 de fevereiro, a equipe do Salvamar Nordeste recebeu a informação de que um navio, de bandeira de Togo, estava sem propulsão e à deriva, desde o dia 5 de fevereiro, devido a uma falha no sistema hidráulico.

A embarcação africana tinha tripulação composta por 11 pessoas e teve sua mangueira hidráulica rompida, principal causa do vazamento de óleo hidráulico e dos danos à engrenagem.

O controle de rumo do navio ficou comprometido, e a embarcação se deslocou à deriva, de forma contínua, até entrar na área de Busca e Salvamento marítimo sob a jurisdição do Brasil.

O navio estrangeiro, além de avariado e com escassez de alimentos, estava sem comunicação de satélite.

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Riscos de encalhe

Segundo a Marinha brasileira, o Navio-Tanque (NT) “NW Aidara" derivava em direção ao nordeste do Brasil, com possibilidades reais de encalhe, risco à vida humana no mar e o potencial impacto ambiental decorrente da natureza da carga transportada por esse tipo de navio.

Devido a esses fatores, foi realizada uma operação de busca e salvamento.

Resgate

A Marinha utiliza no serviço de Busca e Salvamento meios como navios-patrulha, rebocadores, lanchas, navios de apoio e helicópteros. A estrutura SAR conta, também, com a colaboração da comunidade marítima, que envolve, navios mercantes, barcos de pesca e embarcações de esporte e recreio.

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