'Natal dos Pobres' beneficia 150 pessoas em situação de rua, em Fortaleza

A Casa São Francisco, da Comunidade Católica Shalom, promoveu, na tarde deste sábado (24), o tradicional "Natal dos Pobres", evento cuja missão é beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social, em Fortaleza.

A programação teve início por volta das 17 horas, na Praça José Bonifácio, também conhecida como Praça do 5º Batalhão da PM, na avenida Domingos Olímpio. O evento começou com a Santa Missa e, após a celebração, houve apresentação do Coral Dos Amigos com o número "Em busca do Rei".

Legenda: Voluntários preparam ceia de Natal que foi servidos às pessoas em situação de rua Foto: Divulgação

A ceia natalina, celebrando o nascimento de Jesus, marcou o encerramento da festa que reuniu cerca de 150 pessoas. No total, a Comunidade Shalom reuniu no evento mais de 200 participantes, incluindo os voluntários.

Para Thácio Romano, missionário e coordenador da Casa São Francisco, a iniciativa visa mostrar à sociedade a "experiência do verdadeiro Natal e da partilha com os irmãos em vulnerabilidade".

Legenda: Momento contou com celebração eucarística Foto: Divulgação

"Jesus sendo Deus se fez pobre por nós, e porque Ele se fez pobre, também para nós é importante celebrar o Natal, a festa do nascimento de Jesus, com os mais carentes. Com aqueles que são os mais esquecidos, abandonados, ignorados pela sociedade, e comemorar esta data com eles é comemorar com o próprio Jesus", afirmou o membro da Comunidade Shalom.

A Casa São Francisco funciona durante todo o ano. O local atua como um centro de convivência para homens em situação de rua que buscam ser reinseridos na sociedade. O espaço oferta atendimento médico, psicológico e jurídico.

