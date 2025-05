MPCE diz que ponte no Icó com mais de 80 anos tem problema estrutural e aciona Estado para reforma

O Ministério Público do Estado do Estado (MPCE) acionou a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) para, num prazo de dez dias, apresentar medidas de reparação e controle imediato dos danos estruturais da ponte Piquet Carneiro da CE-282, sobre o Rio Salgado, em Icó.

O requerimento da 4ª Promotoria de Justiça de Icó foi enviado à SOP no dia 8 de maio e reencaminhado na última quinta-feira (22/05) por meio de ofício. Conforme a Promotoria de Justiça, a ponte apresenta aparente desgaste de materiais e possível comprometimento da infraestrutura.

A construção data de 1939 e é um dos cartões postais da cidade, segundo o MPCE. No documento emitido pelo órgão é pedida a diminuição do tráfego de veículos pesados. Além disso, para garantir a integridade da população, o órgão cobra providências para a recuperação do equipamento, bem como requer adoção de medidas urgentes de contenção dos danos para reduzir o risco de acidentes.

Veja também Ceará Governador Elmano de Freitas anuncia contratação de cerca de 13 mil cirurgias eletivas Ceará Homem usa fiação para apoiar escada, derruba poste e cai ao lado de estudantes, em Fortaleza; vídeo

Conforme o Ministério Público, a situação é acompanhada desde junho de 2024, após o órgão receber várias denúncias da população. Desde então, foram feitas várias manifestações à SOP.

Em abril deste ano, o órgão estadual enviou ao Ministério Público um relatório confirmando o alto índice de deterioração da ponte, como laje com armaduras expostas e corroídas, fundação com estacas expostas e segregação de concreto, manchas de umidade e viga travessa com desplacamento do revestimento, entre outros problemas.

O que diz a SOP sobre o caso:

Demandada pela reportagem do Diário do Nordeste, a SOP informou na tarde deste domingo (25) que o projeto de recuperação da Ponte Piquet Carneiro está em fase de conclusão, prevista para até dia 15 de junho. Após este prazo, a obra deverá ser encaminhada para licitação.

Sobre o pedido de restrição de tráfego de veículos pesados, feito pelo MPCE, a superintendência afirma que "na vistoria técnica realizada pelos projetistas estruturais da SOP, verificou-se que a caracterização estrutural da ponte é ruim, mas sem risco iminente de colapso".

"Desta forma não será necessário a restrição de tráfego".

Já sobre a mitigação dos riscos ao tráfego de pessoas na ponte, pedido pelo Ministério Público, o órgão diz estar estudando a solicitação. A SOP ainda reforça que "monitora periodicamente a condição estrutural da mesma até o início de sua recuperação".