Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Motoristas do CE podem ter multas perdoadas; veja quem tem direito

Penalidades como não uso de viseira em motocicleta serão convertidas em advertências educativas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem mostra rua de Fortaleza, no Ceará. Na pista trafegam um carro branco e, ao lado dele, uma motocicleta. Acima da imagem aparecem dois semáforos e placas de trânsito.
Legenda: Multas como não uso de viseira e alguns tipos de estacionamento irregular podem ser transformadas em advertências educativas
Foto: Thiago Gadelha

Os condutores cearenses que cometerem infrações de trânsito leves ou médias devem deixar de pagar pelas penalidades. Elas serão convertidas automaticamente em advertências educativas, desde que o motorista seja “ficha limpa”. Um exemplo de infração média é o não uso da viseira do capacete em motocicletas.

Para ter a multa convertida de forma automática pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) e pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o motorista não deve ter cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses.

O direito já era previsto no artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) desde 2020, mas órgãos de trânsito locais levaram tempo para automatizá-lo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já adota a medida há 5 anos. O Detran implementou em 2025, após a AMC.

Antes, condutores que atendessem ao requisito precisavam solicitar a conversão presencialmente junto aos órgãos públicos.

Veja também

teaser image
Ceará

Veja como conseguir desconto de até 40% em multas de trânsito e quem tem direito ao benefício

teaser image
Ceará

Saiba quanto custam as multas por estacionar errado ou em locais proibidos

teaser image
Ceará

Existe multa para pedestres? Saiba o que diz o Código de Trânsito Brasileiro

A conversão automática pelo Detran integra medidas de “aperfeiçoamento dos serviços virtuais”, como divulgou o órgão. Nos últimos três meses, mais de 42 mil multas de trânsito foram transformadas em advertências no Ceará, informa o departamento.

Com isso, o condutor não é cobrado pelo valor das infrações – de R$ 88,38 mais 3 pontos para a multa leve e R$ 130,16 mais 4 pontos para a média – nem recebe os pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Por outro lado, deixa de ser “ficha limpa”.

A conversão de multas em advertência educativa não é válida para infrações graves ou gravíssimas sob nenhuma hipótese, uma vez que estas “representam risco grave à segurança viária”, como reforça o Detran.

Multas leves e médias

Motociclista borrado em primeiro plano em uma rua urbana. O foco está em um sinal de trânsito elevado no centro que indica ATENÇÃO VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA: 50 km/h.
Legenda: Ultrapassar velocidade máxima permitida em até 20% é infração média
Foto: Thiago Gadelha

Exemplos de multas de natureza leve previstas no CTB são:

  • Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança;
  • Usar buzina entre 22h e 6h ou prolongadamente ou em locais proibidos por sinalização;
  • Estacionar nos acostamentos, salvo motivo de força maior;
  • Estacionar afastado da guia da calçada (meio-fio) de 50 cm a 1 metro;
  • Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública;
  • Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes;
  • Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório.

Já algumas amostras de infrações médias são registradas se o condutor:

  • Pilotar motocicleta sem usar viseira ou óculos de proteção;
  • Ter o veículo imobilizado na via por falta de combustível;
  • Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal; 
  • Estacionar na contramão de direção;
  • Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso;
  • Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local em até 20%;
  • Conduzir veículo com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas;
  • Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em casos de emergência;
  • Deixar de manter a placa traseira iluminada, à noite;
  • Dirigir o veículo com o braço do lado de fora.

Como deve funcionar

De acordo com a PRF, o proprietário do veículo multado receberá a Notificação de Autuação (NA) com os dados da infração e o prazo para recurso ou identificação do infrator, que é de 15 dias. 

Depois do prazo, será expedida a Notificação da Penalidade (NP), com a conversão da multa em advertência por escrito, e não haverá valor a pagar.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Imagem de um local com túmulos de sepulturas com cruzes e placas, rodeado por árvores e uma escadaria de pedra ao lado, em um ambiente tranquilo e memorial.
Ceará

Ceará tem cemitério de freiras centenário em cidade do sertão; veja imagens

A comunidade busca regularizar o espaço para que as religiosas enterradas em Fortaleza possam ter seus restos mortais transferidos para a serra.

Ana Alice Freire*
Há 41 minutos
Vista aérea de área de Fortaleza, com casas, prédios e o shopping Rio Mar Papicu ao fundo
Ceará

O que é o Plano Diretor e por que ele molda o crescimento de Fortaleza

Gabriela Custódio
Há 41 minutos
Imagem mostra rua de Fortaleza, no Ceará. Na pista trafegam um carro branco e, ao lado dele, uma motocicleta. Acima da imagem aparecem dois semáforos e placas de trânsito.
Ceará

Motoristas do CE podem ter multas perdoadas; veja quem tem direito

Penalidades como não uso de viseira em motocicleta serão convertidas em advertências educativas.

Redação
Há 41 minutos
Cadela foi encontrada e acolhida neste sábado (18).
Ceará

Cadela Bia, agredida com pedaço de madeira no Cariri, se recupera em clínica

Homem responsável pelo crime foi preso por maus-tratos a animais.

Redação
19 de Outubro de 2025
Uma mulher caminha sob a chuva com um guarda-chuva estampado, enquanto o termômetro de rua marca 24 °C. Ao fundo, carros e pedestres se movimentam entre o trânsito intenso do centro de Fortaleza. A cena retrata um dia nublado e de temperatura amena na capital cearense.
Ceará

La Niña vai trazer chuva em 2026? Institutos divergem sobre efeitos no Ceará

Resfriamento das águas do oceano precisa influenciar na atmosfera para gerar bom regime de chuvas.

Nicolas Paulino
19 de Outubro de 2025
Açude Banabuiu com parte do reservatório com água
Ceará

Ceará decreta escassez em três regiões com baixo volume de água em reservatórios

Sertões de Crateús, Médio Jaguaribe e Banabuiú têm reservatórios abaixo de 33%

Igor Cavalcante
18 de Outubro de 2025
Paciente em surto quebra equipamentos de posto de saúde em Fortaleza
Ceará

Paciente em surto quebra equipamentos de posto de saúde em Fortaleza

Mulher queria retirar remédios com receita vencida

Redação
18 de Outubro de 2025
‘Voz do papa’: quem é o brasileiro que já dublou 4 pontífices para português 
Ceará

‘Voz do papa’: quem é o brasileiro que já dublou 4 pontífices para português 

Há 36 anos no Vaticano, Silvonei José destaca comunicação da Igreja Católica como forma de evangelização.

Nicolas Paulino
18 de Outubro de 2025
Incêndio atinge grande área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó
Ceará

Incêndio atinge grande área de vegetação nas proximidades do Rio Cocó

Foco está localizado em área com maior risco de alastramento, segundo Corpo de Bombeiros

Redação
17 de Outubro de 2025
Rua de Fortaleza com falta de esgotamento sanitário e rachaduras na pavimentação.
Ceará

Cagece é multada em mais de R$ 600 mil por múltiplas infrações em Fortaleza

As infrações e as respectivas multas constam no DOM. Companhia alega falta de competência legal da autarquia municipal

Luana Severo
17 de Outubro de 2025
Vista da barragem do Castanhão.
Ceará

Especial do Diário do Nordeste vence 1º lugar em prêmio internacional de Jornalismo

É a primeira vez que um veículo brasileiro conquista o 1º lugar no Prêmio Lincoln de Jornalismo.

Redação
17 de Outubro de 2025
Ceará

Entenda impasse que envolve denúncias de ilegalidade de obra em terreno do Aeroporto de Fortaleza

A Aerotrópolis disse que as atividades do empreendimento foram devidamente licenciadas pela Semace, por meio da licença.

Thatiany Nascimento
17 de Outubro de 2025
Começa derrubada do Seara Praia Hotel em Fortaleza, maior demolição mecânica do Brasil; veja imagens
Ceará

Começa derrubada do Seara Praia Hotel em Fortaleza, maior demolição mecânica do Brasil; veja imagens

No local, será erguido um edifício com 100m de altura.

Clarice Nascimento
17 de Outubro de 2025
Ceará

Ultrasaldão Simplifique oferece descontos de até 50% em mais de 20 mil itens

Ação promocional inédita da Simplifique Home Center acontece nos dias 17, 18 e 19 de outubro, com condições exclusivas em todas as lojas do Ceará

Agência de Conteúdo DN
17 de Outubro de 2025
Ceará

Ceará Sem Fome promove qualificação gratuita e geração de renda

Iniciativa do Governo do Estado oferece cursos profissionalizantes para beneficiários do programa e familiares, fortalecendo a autonomia econômica e o combate à insegurança alimentar.

Agência de Conteúdo DN
17 de Outubro de 2025
O ministro Camilo Santana discursa para convidados em evento no Ceará sobre novas obras do PAC.
Ceará

Fortaleza e outras 20 cidades do CE terão 30 novas creches com recursos do PAC

Os equipamentos serão construídos com verba do Novo PAC e devem beneficiar 8,4 mil estudantes

Luana Severo e Clarice Nascimento
16 de Outubro de 2025
Evandro Leitão em discurso na Prefeitura de Fortaleza
Ceará

Evandro antecipa feriado do Dia do Servidor Público em Fortaleza

Decisão semelhante já havia sido anunciada pelo governador Elmano de Freitas para servidores estaduais

Redação
16 de Outubro de 2025
Por conta do problemas com os semáforos, motoristas estão comentando várias infrações.
Ceará

Semáforos quebrados na avenida Washington Soares provocam engarrafamento

Trânsito segue com lentidão na região

Redação
16 de Outubro de 2025
Grupo de alunos e professores do Ceará posam para foto em estande de feira de ciências em Brasília. Na frente deles, há uma bancada com a bandeira do Ceará. Na mesa ao lado, há objetos expostos sobre uma bandeira com a estampa do Instituto Federal do Educação do CE.
Ceará

Alunos do IFCE criam museu de realidade virtual, larvicida e moldes 3D; veja projetos

Projetos foram apresentados em feira nacional que ocorreu em Brasília.

Nicolas Paulino
16 de Outubro de 2025
Ciclista de boné e mochila branca pedalando sobre uma faixa de pedestres em uma rua urbana movimentada. Carro preto estacionado à esquerda e prédios ao fundo.
Ceará

Ciclovia arborizada na Avenida Dom Luís terá projeto alterado; veja mudanças

Prefeitura de Fortaleza explica ajuste técnico foi avaliado por secretarias e não será regra para as próximas estruturas cicloviárias

Clarice Nascimento
15 de Outubro de 2025