Motorista desce duna no litoral de Camocim em manobra arriscada com passageiros em carroceria; veja

Um motorista de veículo com alvará de turismo de Jijoca de Jericoacoara foi flagrado descendo uma grande duna da região, na última semana, e é alvo de processo administrativo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o motorista descendo a duna em um veículo 4x4, que leva passageiros em estrutura montada na parte de trás.

Antes de entrar no carro, o homem interage com os passageiros e grava um vídeo. Outros carros são vistos no local. A duna em questão está localizada na região da Tatajuba, no litoral de Camocim.

O trânsito de veículos sobre dunas fixas ou móveis é proibido no Parque Nacional de Jericoacoara.

A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara informou que o veículo tem alvará de Turismo emitido pelo município. Um processo administrativo foi aberto pela Secretaria de Turismo e apura o caso.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE