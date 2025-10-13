Morte em Juazeiro do Norte não foi causada por intoxicação por metanol, diz Prefeitura

A Secretaria da Saúde de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, descartou a possibilidade de intoxicação por metanol no caso do óbito registrado na última quinta-feira (9). O paciente era um homem de 56 anos, com histórico de etilismo crônico e outras comorbidades associadas. Ele faleceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Lagoa Seca.

Com o descarte, que considerou laudo laboratorial, o Ceará passa a não ter mais nenhum caso suspeito da contaminação.

Conforme a pasta, a suspeita de intoxicação por metanol foi levantada "diante da compatibilidade clínica e do histórico de consumo crônico de álcool" do homem.

Desde que o Brasil começou a registrar os primeiros casos de contaminação, o Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica orientando estados e municípios a considerarem suspeitos casos em que o paciente, após a ingestão de bebidas alcoólicas, apresentar, a partir de 12 horas, persistência ou agravamento de sintomas compatíveis com embriaguez, associados a desconforto gástrico e alterações visuais, como visão turva, borrada, presença de manchas ou perda da acuidade visual.

Na nota enviada à imprensa, a Prefeitura de Juazeiro do Norte afirmou que segue "realizando ações de fiscalização" e reforçou à população cuidados básicos para prevenir intoxicações. "A população e os proprietários de bares, restaurantes e estabelecimentos similares são orientados a adquirir bebidas alcoólicas somente de empresas idôneas, devidamente regularizadas com alvará sanitário e emissão de nota fiscal", recomenda o órgão.

A gestão pública orienta ainda a verificação de possíveis indícios de falsificação na rotulagem dos produtos.

Intoxicação por metanol

Até a última sexta-feira (10), o Brasil confirmou 29 casos de intoxicação por metanol por ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas, segundo o Ministério da Saúde. De todas as confirmações, 25 foram registradas em São Paulo, três no Paraná e uma no Rio Grande do Sul.

Devido à situação, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) notificou as principais plataformas de comércio eletrônico, como Amazon, Mercado Livre e Zé Delivery, para suspender a venda de bebidas destiladas em todo o País.

Uma fábrica "pirata" que produziu as bebidas consumidas em São Paulo — e que ocasionaram a morte de ao menos duas pessoas — foi fechada pela Polícia Civil na semana passada. O estabelecimento foi localizado em São Bernardo do Campo. A suspeita dos investigadores é de que o produto tóxico tenha sido comprado em postos de combustível.