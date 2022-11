Morre segunda turista vítima de acidente na Duna de Camocim, no Ceará

Morreu, nesta quarta-feira (2), a segunda vítima do acidente de veículo na Duna do Guriu, em Camocim, no Ceará. Desde o último dia 17 de outubro, a turista do Mato Grosso, Mayra Bianca, de 35 anos, estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Sobral.

O óbito foi confirmado pelo hospital. A primeira vítima da tragédia foi Danúbia Daiane Reis, de 35 anos, que morreu no dia do acidente.

Legenda: O acidente ocorreu na duna da Praia do Guriú nesta segunda-feira (17) Foto: Reprodução

O grupo de turistas, formado por três casais do Mato Grosso, passeava na região quando o veículo capotou. Além das duas vítimas, cinco pessoas ficaram feridas, incluindo o condutor.

Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Condutor era menor de idade e não tinha credencial

Legenda: Antes do acidente, o carro atolou no começo da duna Foto: Reprodução

Segundo informações iniciais, o condutor do veículo foi contratado pelos turistas, mas não era credenciado por Camocim e não tinha experiência em passeios na região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o guia tem 15 anos e é natural de Jijoca de Jericoacoara.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) o caso será investigado pela Delegacia Regional de Camocim.