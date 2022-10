Mulher morre após carro cair de duna em Camocim, no litoral do Ceará

Uma mulher morreu após um carro particular capotar e cair de uma duna de cerca de 10 metros de altura em Camocim, no litoral do Ceará, nesta segunda-feira (17). O acidente ocorreu na Praia do Guriú, que fica em um distrito do município.

De acordo com o secretário de Turismo de Camocim, Ricardo Vasconcelos, a mulher morreu no local do acidente. Outras seis pessoas ficaram feridas. O óbito foi confirmado pela equipe do posto de saúde de Guriú, que prestou os primeiros socorros.

"Eles pegaram um guia que não é credenciado e não conhece a região e foram descer a duna, que é muito íngreme", explica o secretário.

Legenda: Antes do acidente, o carro atolou no começo da duna Foto: Reprodução

Em registros que circulam nas redes sociais é possível ver o carro no ponto mais alto da duna, atolado, antes do acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e o Samu também foram acionados à praia. Ainda não se sabe a identificação nem o estado de saúde dos sobreviventes.

Guia não era credenciado

Segundo informações colhidas pela equipe de Guarda Vidas de Jijoca de Jericoacoara no local e repassadas para Camocim, o guia contratado pelos turistas não era credenciado por Camocim e não tinha experiência em passeios na região.

O secretário Ricardo Vasconcelos informou ainda que foram encontradas muitas garrafas de bebida alcoólica no veículo.

