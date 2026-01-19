Que a amargura não corrompa sua alegria

Aumento do bem-estar, diminuição de doenças crônicas e de processos inflamatórios, aumento da longevidade, melhores relações sociais. Tudo isso possui relação direta com a sensação de bem-estar e a capacidade de sentir alegria.

A alegria é uma emoção complexa e espontânea, como me fôssemos tomados pela compreensão instantânea do prazer e da harmonia consigo e com a vida. Ela pode propiciar um acervo de memórias felizes e compor reservas emocionais para os dias difíceis. O que nos alegra coloca uma certa doçura na vida.

Cada pessoa possui sua alquimia de alegria e sua produção é peculiar e conectada com o brilho de sua alma. Cada um tem sua própria fórmula para transformar o cotidiano, as experiências, as relações, em reservas substanciais de contentamento.

Algumas vezes, as reservas podem apresentar escassez. As decepções, rejeições, tristezas, violências estruturais, invisibilidade, desamparo, injustiças, problemas, desavenças nas relações, podem consumir as reservas dos nossos sorrisos, e em seu lugar deixar o corpo contaminado pela amargura.

O amargo é difícil de digerir, salga a alma em excesso. Como se o gosto impregnasse o afeto e assim, entre caretas e tristezas, o corpo se fechasse, e os pensamentos flutuantes da alegria submergissem para um lugar de rancor e dor.

O amargo da vida pode tirar o sabor dos dias, pode provocar irritação, pensamentos repetitivos, desânimo, agressividade. O amargo também pode contagiar.

Pessoas amargas podem não suportar a alegria alheia da qual não conseguem usufruir, e assim, jogam o sal das lágrimas de tristezas, perdas e decepções que desidratam o entusiasmo e murcham o espírito.

Alguns carregam o amargo há tanto tempo, que esqueceram as memórias doces de euforia e animação e pleno encantamento pelo viver. Sal é importante para equilibrar a doçura, mas em excesso, mata o corpo.

Estudos de neurociências, mostram que por uma questão evolutiva, para se proteger de predadores e lembrar do perigo, o cérebro tende a guardar mais as experiências negativas e a tristeza, devido a um processo chamado “viés da negatividade”.

Assim, o cérebro trata o negativo como mais urgente, e eventos negativos podem tanto anular os positivos quanto terem maior duração na memória. Tal mecanismo era fundamental para a sobrevivência, pois esquecer algo que produziria perigo poderia ser fatal.

Em situações de luto e estafa, o cérebro entra em modo de ameaça e perda, como se nada pudesse ser tão bom quanto o perdido. Além disso, problemas passam a ser superestimados, a capacidade de confiar em si diminui e um comentário negativo possui um peso devastador.

Desta maneira, como burlar esse mecanismo e manter um acervo de memórias protetivas felizes? Como não deixar que diante das coisas tristes e difíceis, o amargor não corrompa todo o seu estoque de alegria ou a própria capacidade de senti-la e expressá-la?

Um estudo da Universidade da Califórnia, São Francisco, mostrou que micro-gestos de alegria como gratidão, gentileza, fruição estética, cooperação, estar conectado com experiências cotidianas, contemplação da natureza, escutar risadas, aumentam a qualidade do sono e a sensação de bem-estar com a própria vida.

Realizar atividades agradáveis, segundo estudos de doutorado na Universidade de Santiago de Compostela, diminui sintomatologia depressiva e ansiedade. O agradável da vida precisa e pode ser experimentado nas sutilezas do cotidiano.

Nomear o que se sente, poder expressar a tristeza e reconhecer que se está imerso em amargura por um luto, estafa ou problemas avassaladores, já é um início para adoçar a alma.

Atividade física leve, diminuição de estimulação sensorial excessiva, quietude, descanso, e principalmente, segurança emocional auxiliam na restauração do conforto consigo.

O amargor se alimenta de agressões. A segurança e a presença genuína adoçam o riso. É preciso se permitir o sentir e ponderar o agir. Pois o agir na amargura só joga sal sobre as próprias feridas e nas dos outros.

Técnicas de respiração, escrita expressiva como o Método Pennebaker que envolve escrever sobre eventos traumáticos ou emocionalmente exigentes, para ajudar a ressignificar e processar o experienciado: “o que estou vivendo e como isso me afeta?”; autocompaixão (o que posso me oferecer para cuidar bem de mim?

Evitar decisões importantes e irreversíveis, movimentar e cuidar do corpo, psicoterapia, ajudam a dessalgar a tristeza.

É possível que alegria e tristeza coexistam. Entretanto, em situações de adoecimentos como depressão grave, torna-se muito difícil experimentar o bom e o melhor, pois pode existir um esvaziamento de si e um ataque cruel às doçuras, culpabilizando as travessuras. Aprender a lidar com sentimentos complexos, simultaneamente, pode ser difícil na infância e adolescência ou quando existe algum transtorno.

Entretanto, a integração do diverso que nos habita, articulado à capacidade de partilha, elaboração e ação, nos eleva além da submissão à impulsividade. Onde vive sua amargura, de quê ela se alimenta? E sua alegria?

Como tudo que envolve o amargo e o salgado, é preciso tempo para decantar o sal, muitas lavagens sobre o que está amargo e misturar com outros sabores, saberes e prazeres. É preciso compreender que a alegria não se contrapõe à indignação, à análise crítica nem à capacidade de luta. Pelo contrário, a alimenta em desejo e esperança.

Se pudermos ficar mais atentos ao sabor do nosso humor, pode ser possível pedirmos ajuda aos outros quando os temperos nos faltarem; pode ser possível aprender a alquimia do que possuímos para equilibrar dores e satisfação, realizar os pequenos gestos de fruição, para manter uma certa reserva de doçuras que espantem e nos protejam quando a aridez nos dias quiser amargar o que nos anima em riso e alegria.

